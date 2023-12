Renato Soru: “Vinceremo le elezioni. Mia figlia? Dimostra che non sono patriarcale”

Renato Soru cavalca l’onda mediatica e questa volta lo fa citando la figlia Camilla Gerolama, attuale consigliere comunale di Cagliari nelle fila del Partito democratico: “Mia figlia Camilla parla di cultura patriarcale? Sull’ostilità verso la cultura patriarcale concordo con lei. Lei è la testimonianza vivente del contrario e di quanto io sia stato poco patriarcale. Ma non capisco che cosa abbia a che vedere con le elezioni in Sardegna”.

In una serie di comunicati che riportano le dichiarazioni dell’ex presidente rilasciate durante il programma radiofonico condotto da Luca Telese, c’è anche l’affondo sulla candidata alle regionali M5s Alessandra Todde: “Todde prima candidata donna? Non per questo bisogna accettarla a scatola chiusa. Avrebbe dovuto confrontarsi in un dibattito aperto e accettare il risultato delle primarie, di tutte le elettrici e gli elettori del centrosinistra sardo.

Sul risultato delle elezioni: “Sono confidente che vinceremo le elezioni. Mi sono messo in gioco a questa età perché sono certo di essere l’unica possibilità per battere la destra e ce la faremo. Bisognerà prendere intorno al 40%. Impossibile? O pensate ancora che i 5Stelle prenderanno voti alle regionali? In Sardegna alle ultime politiche hanno preso il 22%, ora prenderanno il 5%”.