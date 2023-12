Regionali, la Lega riunisce il coordinamento regionale: “Avanti con Solinas”

Continuità della Giunta guidata da Solinas e della maggioranza di centrodestra. La chiede la Lega che questa mattina si è riunita nella sede del partito in via Pergolesi a Cagliari. Il coordinamento regionale – guidato da Michele Pais – al termine della riunione ha diffuso una nota ribadendo quanto dichiarato in diverse occasioni da Salvini, che vuole mantenere la guida sardista-leghista della coalizione nonostante il niet di Fratelli d’Italia e di buona parte degli alleati della maggioranza. Il presidente del Consiglio regionale insiste sulla “necessità di proseguire nella direzione già tracciata” dalla coalizione risultata vittoriosa alle Regionali del 2019. E dice: “Le liste sono quasi complete e nei prossimi giorni presenteremo i candidati ai cittadini e alla stampa, con eventi locali per dare voce ai singoli territori”.

“Nei prossimi mesi organizzeremo una serie di incontri pubblici, anche con i nostri rappresentanti al Governo, aperti a tutti i cittadini, nel quale ci confronteremo sulle iniziative avviate e sulle principali proposte per il futuro della Sardegna, che grazie alla Lega torna al centro delle politiche del Governo nazionale – prosegue Pais -. Il nostro è un progetto che intende la politica come un servizio alla comunità. Siamo un partito inclusivo che lavora con l’intento di costruire un futuro migliore per tutti i sardi, che ci hanno premiato aumentando considerevolmente il numero di tesserati nel 2023”.