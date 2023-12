Regionali in Sardegna, ora è ufficiale: le elezioni saranno il 25 febbraio

Ora è ufficiale: le Regionali si svolgeranno nell’Isola domenica 25 febbraio. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato il decreto questa mattina e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale l’11 gennaio 2024. Ora i simboli dovranno essere presentati il 15 gennaio, le liste depositate in Corte d’Appello entro il 22 e le candidature per la presidenza entro tre giorni dopo.

Ora le tempistiche sono più chiare, mentre la situazione politica all’interno delle coalizioni è ancora incerta. Da un lato il centrosinistra è diviso con due candidature in campo – quelle di Alessandra Todde e Renato Soru -, mentre la maggioranza non ha ancora scelto chi rappresenterà la coalizione, spaccato tra chi – come il Psd’Az e la Lega – sostengono il Solinas-bis e chi – come Fratelli d’Italia – che chiede di poter esprimere la candidatura in virtù dei sondaggi che lo danno largamente come primo partito a livello nazionale e locale.