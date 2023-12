Regionali, il centrodestra chiude l’accordo sul programma. FdI ribadisce il no a Solinas

Fratelli d’Italia lo ha ribadito anche oggi. “Per noi l’unità della coalizione è l’obiettivo da preservare – dice Fausto Piga, capogruppo in Consiglio regionale – ma per quanto riguarda la candidatura abbiamo già messo nero su bianco la nostra posizione”. Ovvero: no alla ricandidatura di Christian Solinas, la scelta di indicare il leader spetta al partito di Giorgia Meloni forte dei sondaggi che lo accreditano stabilmente primo a livello nazionale e locale. Il tavolo del centrodestra sul programma – stamattina il secondo incontro all’hotel Flora a Cagliari – è arrivato all’indomani dell’intervista di Antonio Tajani, vicepremier e presidente di Forza Italia, che ha chiesto la ricandidatura degli uscenti in scia con quanto fatto da Salvini nelle ultime settimane. Gli alleati di Giorgia Meloni tengono il punto: Fi punta in primis a confermare Vito Bardi in Basilicata e Matteo Salvini cerca di blindare l’alleanza col Psd’Az che ha rappresentato l’architrave dell’elezione di Solinas nel 2019. E anche se la posizione del ministro degli Esteri sembra rafforzare la posizione del governatore, nessuno in realtà scommetterebbe sulla sua ricandidatura. Mentre Paolo Truzzu scalda i motori a bordo campo e aspetta gli sviluppi. Piga intanto dice che “a brevissimo” tavolo regionale e nazionale si riuniranno per la scelta definitiva del leader.

Forza Italia non si sbilancia. “Noi siamo un partito nazionale quindi seguiamo quelle che saranno le decisioni prese anche a livello nazionale”, dice Alessandro Serra del comitato regionale di Fi, presente al tavolo insieme al vicecoordinatore Ivan Piras. “Possiamo dire che c’è una intesa sul programma, poi si farà una sintesi e sottoporremo i temi al candidato designato”. E sul programma Serra parla di “concordia, con particolare riguardo alla salute, politiche di sviluppo dell’Isola, continuità territoriale, necessità di rilanciare l’agricoltura in modo da creare un rapporto virtuoso tra campagne e città anche in chiave lotta allo spopolamento”. Se in generale le bocche sono cucite, il tema del candidato è rimasto sullo sfondo ma ogni tanto è emerso. “Il tavolo è stato più tranquillo dell’altra volta ma qualche spunto polemico c’è stato – racconta Franco Meloni dei Riformatori -. Più che altro alcuni chiedono di scegliere e di non tirarla ancora per le lunghe. Ma ci siamo trovati facilmente sugli argomenti e sul programma abbiamo chiuso l’accordo”. E Antonello Peru del Grande centro – l’unico a parlare esplicitamente chiede di convocare un tavolo che includa anche le sigle che non hanno rappresentanza a livello nazionale per scegliere il candidato migliore in maniera condivisa. Intanto si registra la smentita da parte del Psd’Az delle voci secondo le quali il presidente della Regione sarebbe stato pronto a dimettersi per portare l’Isola al voto a gennaio. Scontate invece le posizioni di Lega – con Ivan Cermelli – e sardisti – con Mario Carboni – a favore del Solinas-bis. Sul fronte del programma Piga di FdI sottolinea che si è data “particolare attenzione alla sanità, entrando nel merito delle sofferenze dei Pronto soccorso e della necessità di potenziare la medicina territoriale e di abbattere le liste d’attesa”. E a livello di metodo: “I temi che riguardano più assessori possono dare vita a sinergie. Per esempio formazione, scuola, lavoro e famiglia, o agricoltura, turismo e trasporti: le politiche possono essere portate avanti insieme con reciproci vantaggi”.

Andrea Tramonte