“Convocherò la prima seduta del nuovo Consiglio regionale per giovedì 4 aprile“. Il neopresidente Christian Solinas lo ha detto alle 14,15, a margine dell’incontro coi giornalisti organizzato a Villa Devoto per fare il punto sulla doppia video conferenza con Bruxelles dedicata alla continuità territoriale. La scelta della data spiega anche lo stato della trattativa sulla nomina dei nuovi dodici assessori: tra nove giorni Solinas conta di ultimare la composizione della Giunta che, a quel punto, esordirà nella stessa seduta del 4 aprile. “Questo – ha sottolineato il governatore – è l’obiettivo al quale stiamo lavorando”.

Con la tabella di marcia definita è chiaro che nel centrodestra, vittorioso alle urne del 24 febbraio, sta procedendo senza intoppi il confronto sulla squadra di governo. I partiti, ufficialmente, hanno detto di non aver fatto nomi al neopresidente, soprattutto nella giornata di domenica, quando Solinas ha ricevuto una delegazione per ciascuno dei dieci alleati. Ma a domanda precisa sui Trasporti, il presidente ha sottolineato che “sarà un degno assessore”. Segno che Solinas sa già a chi andrà la delega. O quantomeno ha un’idea molto precisa. Non solo: sembra reggere nella coalizione anche il paletto messo sulla scelta della Giunta, rispetto alla quale il governatore è deciso a non subire né l’ingerenza né gli eventuali ricatti dei partiti.

Entro venerdì ci sarà poi la plenaria, ovvero il primo vertice del centrodestra al quale gli alleati parteciperanno tutti insieme, a differenza di domenica a Villa Devoto, dove le delegazioni sono state ricevute una ad una per mezz’ora. È probabile che in questa occasione si comincino a fare ufficialmente i primi nomi. Ma non sono attese sorprese rispetto al ribattezzato ‘metodo Solinas‘: nel nuovo Esecutivo non dovrebbero entrare i consiglieri più votati, che sono quelli con maggiore esperienza: una loro nomina in Giunta, almeno all’inizio della legislatura, rischierebbe di ‘sguarnire’ l’Aula, dove si sono tanti esordienti, soprattutto nelle fila del centrodestra. (al. car.)

