È la continuità territoriale il primo appuntamento istituzionale di Christian Solinas dopo la proclamazione degli eletti di mercoledì scorso: il neo presidente della Regione, attraverso una doppia video conferenza, sarà in collegamento con Bruxelles per studiare una via d’uscita sul ricorso presentato da Ryanair lo scorso 25 gennaio e con la quale la compagnia irlandese chiede l’annullamento del bando vinto da Alitalia sulle rotte verso Roma e Milano dai tre aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero (leggi qui).

Alle 9,30 Solinas sarà impegno in una prima video conferenza con i dirigenti italiani dell’ufficio Aiuti di stato insieme alla direttrice generale dell’assessorato ai Trasporti, Gabriella Massidda. Alle 11, invece, il confronto sarà con i dirigenti europei dei settori Mobilità e Concorrenza. Parteciperà anche Michele Quaroni, rappresentante permanente dell’Italia a Bruxelles.

Oggi Solinas capirà quali margini di manovra ha la Regione per salvare il bando sulla continuità aggiudicato lo scorso autunno dalla Giunta di Francesco Pigliaru. Il neogovernatore aveva in programma di andare a Bruxelles di persona. Ma lo sciopero di ieri l’avrebbe costretto a modificare il viaggio che sarebbe diventato troppo lungo, pur riuscendo a lasciare la Sardegna con destinazione Roma.