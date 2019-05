Le speranze per la Sardegna di avere un rappresentante al Parlamento europeo erano appese a un filo e le forbici in mano a Pietro Bartolo che le ha utilizzate per chiudere ogni possibilità ad Andrea Soddu. Tutto accade nella scacchiera del Partito democratico, dove Soddu e Bartolo sono stati candidati per le Europee. Entrambi nel collegio delle Isole, con la differenza che Bartolo, medico di Lampedusa, compariva anche fra i candidati dell’Italia centrale, dove ha ottenuto i voti sufficienti per staccare il biglietto per Strasburgo. La scelta è stata fatta, Bartolo punta sulle isole, un po’ per non tradire la nomea che lo ha accompagnato a queste elezioni europee nell’impegno nei confronti dei migranti, e un po’ perché dietro la scelta di Bartolo ci potrebbe essere una strategia precisa, da parte dei vertici del Pd. Infatti, la rinuncia del medico di Lampedusa di prendere il posto nel collegio Italia centrale, consente a Roberto Gualtieri, già parlamentare europeo e presidente della Commissione per i problemi economici e monetari, di essere rieletto.

Sfumano così le speranze per Andrea Soddu, unico candidato sardo nelle liste dem: “Abbiamo appreso questa notizia in un modo molto poco rispettoso, ci aspettavamo qualcosa di più di un comunicato stampa letto sui giornali. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, dispiace che 70mila voti non siano stati presi nella giusta considerazione da chi quegli stessi voti li ha raccolti chiedendo la mia candidatura e il mio impegno. Per questo motivo mi aspetto che il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti in persona, non solo si scusi con i sardi per il trattamento ricevuto, ma chiami Pietro Bartolo e lo faccia riflettere sull’importanza di dare una voce ai sardi in Europa“. Parole dure di Soddu che lascia aperto uno spiraglio: “Auspico che si arrivi a una soluzione che metta davvero al centro quei temi dell’uguaglianza e della solidarietà, che sono stati il pilastro della campagna elettorale dei candidati del Pd. Se questo non dovesse avvenire, se i sardi non avranno nessun rappresentante al Parlamento europeo a causa di una decisione del tutto egoistica, il centrosinistra non avrà nessun futuro in Sardegna. Il risultato non cambia comunque l’amore che ho per la mia terra e non mi impedirà di rimanere al servizio della mia città Nuoro e della nostra isola”.

Un rammarico ma anche un possibile ‘casus belli’ tra il Partito democratico sardo e la segreteria nazionale. Di fatto, sono caduti nel vuoto gli appelli inviati dalla Sardegna a Roma per intercedere sulla decisione di Bartolo: anche il segretario regionale del Pd, Emanuele Cani, a Roma per la Direzione nazionale, si era fatto portavoce del sentimento comune tra molti politici sardi per un’attenzione sulla garanzia di rappresentanza. È lo stesso segretario a fare il punto della situazione dopo l’incontro nella capitale: “Ho manifestato personalmente la mia disapprovazione al segretario nazionale Zingaretti al quale rivolgo, ancora una volta, un invito affinché persuada Pietro Bartolo a rivedere e rivalutare la sua decisione. Allo stesso tempo lancio un appello accorato a Pietro Bartolo perché, anche alla luce della migliaia di voti ricevuti in Sardegna, possa ripensare alla sua decisione”. Un tentativo di lasciare la porta aperta all’elezione di Soddu visto che “l’Isola attraversa un momento particolarmente delicato ed è necessario che all’operato che Pietro Bartolo svolgerà al Parlamento europeo si affianchi quello di chi, è il caso di Andrea Soddu, conosce i problemi della Sardegna perché li vive quotidianamente. Come Partito democratico della Sardegna continueremo la nostra azione di persuasione con Pietro Bartolo, sino all’ultimo giorno utile”. Dura anche la deputata del Pd, Romina Mura, dice: “Mi sarei aspettata un epilogo diverso e una presa di posizione forte da parte del Pd nazionale. Non condivido quello che è successo”. La Direzione dem, però, si è conclusa senza che l’argomento fosse all’ordine del giorno, visto che in programma c’era soltanto la relazione del segretario.

Eppure non tutti i giochi sono chiusi. Anche perché dietro questa scelta del Partito democratico ci sarebbe un disegno preciso legato al futuro prossimo. Infatti, non è escluso che il governo Lega-M5s possa chiudere i battenti nella prossima primavera. Una nuova chiamata alle urne per le elezioni politiche, sarebbe l’occasione per rimettere in ordine alcuni tasselli: tra questi riportare Bartolo a Roma (alla Camera o al Senato) con una candidatura nel listino del Rosatellum, liberando di nuovo il posto per Soddu che a quel punto avrebbe diritto di andare al Parlamento europeo. Un meccanismo che sta prendendo piede anche in altre forze politiche, impegnate a fornire paracadute a chi non è riuscito a ottenere il via libera dalle urne.

Intanto, però, a Strasburgo andrà Pietro Bartolo che ha motivato la sua scelta: “Resto nelle isole che hanno più bisogno, perché sono quelle più disagiate e più abbandonate. Sono quelle che hanno forse bisogno di più rispetto a tutto il resto. Mi dispiace per l’Italia centrale ma loro capiranno – ha detto – non è che li abbandonerò: ovviamente sarò anche per tutta l’Italia. Qualcuno ci resterà male, però, ecco, io dovevo fare una scelta ed è questa”.

