La ‘minaccia’ della causa ha funzionato: il generale della Gdf rimesso al ‘suo’ posto

Fabio Migliorati, generale della Guardia di finanza, è di nuovo comandante del Corpo forestale. La nomina è arrivata ieri, nell’ultima seduta della Giunta prima della pausa di fine anno.

Si era capito dalle ultime mosse fatte da Christian Solinas in Regione che per il militare ci sarebbe stato un ripescaggio. Migliorati, infatti, è stato portato nel cerchio magico del governatore dal consigliere regionale sardista Nanni Lancioni. Era aprile del 2022. I tre fecero pure una conferenza stampa congiunta per celebrare l’ingaggio.

Ma ad agosto la sorpresa: la giudice del lavoro, Daniela Coinu, accolse il ricorso di Antonio Casula, il predecessore di Migliorati al Corpo forestale, rimosso da Solinas per aver partecipato al pranzo di Sardara. Il governatore, però, decise di non lasciare del tutto a terra il generale e lo reclutò nello stesso mese come consulente nel proprio ufficio di gabinetto.

Evidentemente quell’incarico in presidenza a Migliorati non è piaciuto. Quindi ecco la decisione del generale di ‘minacciare’ l’avvio di una causa, con tanto di richiesta di risarcimento, qualora non fosse stato rimesso al proprio posto. Era metà novembre.

La scorsa settimana Casula è stato scelto come Dg a Forestas, l’agenzia regionale dove aveva già fatto il direttore di servizio. Così la casella di comando al Corpo forestale si è liberata e Migliorati è stato rimesso in sella.