“Non c’è stato alcun commissariamento della sanità sarda, siamo stati noi a chiedere che a Sassari intervenissero i medici dell’Esercito“. Alla fine della videoconferenza coi giornalisti lo ha detto l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, intervenuto negli ultimi minuti. “Siano stati noi – continua l’esponente della Giunta – a chiamare il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi. Abbiamo fatto la stessa cosa anche quando a Nuoro sembrava ci fosse un focolaio al San Francesco, poi rientrato”.

Oggi a Sassari è arrivato, insieme ai sanitari, anche il generale dell’Esercito, Antonio Battistini. All’inizio della videoconferenza lo ha annunciato il presidente Christian Solinas. Poi Nieddu ha precisato: “C’è stato un primo sopralluogo sia al Santissima Annunziata che in alcune case di riposo. A differenza di quanto racconta una certa stampa – si è lamentato Nieddu riferendosi alle inchieste dei giornali sulle sue dichiarazioni risultate non vere (qui l’ultima) – la situazione è sotto controllo”. Solinas ha poi ricordato le disposizioni del piano regionale per l’emergenza: “Nel nord Sardegna, se necessario, saranno coinvolte nell’assistenza anche le strutture private come il Policlinico sassarese e il Mater Olbia; nel Sud dell’Isola ulteriori posti letto verranno garantita dalla clinica di Quartu”.

[Foto d’archivio]