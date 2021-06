Aumento del numero dei voli su tutte le rotte della continuità territoriale nei fine settimana. È l’esito della riunione del Comitato paritetico per il monitoraggio dell’attuazione degli oneri di servizio pubblico, che si riunirà ogni 15 giorni al fine di monitorare costantemente l’evolversi della situazione. “Abbiamo davanti uno scenario che fa ben sperare: la richiesta di biglietti, quindi il numero delle prenotazioni, risulta in crescita e in virtù di questo trend positivo abbiamo chiesto e ottenuto l’aumento di voli – spiega l’assessore ai Trasporti, Giorgio Todde -. Grazie a un monitoraggio costante e alla piena sintonia con Alitalia puntiamo a salvaguardare il diritto alla mobilità, a garantire la piena fruizione dei trasporti da e per l’Isola e a favorire una stagione turistica che si preannuncia positiva”.

La Regione, fermo restando il volo aggiuntivo nelle giornate del venerdì e della domenica concordato a maggio sulle rotte Cagliari-Fiumicino, Cagliari-Linate, Olbia-Linate e Olbia-Fiumicino, ha richiesto un forte aumento dei voli in grado di sostenere la domanda dei viaggiatori. “Siamo impegnati in una importante azione di rilancio del sistema dei trasporti sia in riferimento alla mobilità dei cittadini e delle cittadine sarde, penalizzate non solo dalla condizione insulare ma anche dalla crisi pandemica, e sia in termini di valorizzazione del turismo. Su quest’ultimo punto – ha concluso l’assessore Todde – abbiamo davanti l’occasione per un vero rilancio del comparto che non può prescindere da un sistema efficiente di trasporto dei passeggeri da e per l’Isola”.