Consulte e politiche giovanili, la neo-assessora Portas: “Confronto per scrivere una pagina nuova”

Le neo-assessora alla Cultura della Giunta Todde, Ilaria Portas, apre al confronto con il mondo giovanile, a partire dalle Consulte, per provare a scrivere una nuova pagina delle politiche giovanili in Sardegna. “Il nostro compito è quello di mettere le basi per un domani migliore, per le nostre ragazze e i nostri ragazzi – ha detto Portas, che ha anche le deleghe alle politiche giovanili -, partendo da solide basi culturali ma soprattutto attraverso una buona istruzione ed educazione”.

“Il mio è un appello ai ragazzi e alle ragazze – ha detto Portas –, un invito a venirmi a trovare per un confronto approfondito sulle azioni da mettere in campo in questi 5 anni. Non possiamo parlare di giovani se non parliamo con i giovani, ecco perché la mia porta sarà sempre aperta per ascoltare le loro necessità”.

All’impegno dell’assessora ha fatto seguito la nota di Fratelli d’Italia. “Le dichiarazioni arrivano con un tempismo perfetto – dichiara Fausto Piga, consigliere regionale – la prima legge di questa legislatura presentata dal mio partito, di cui sono primo firmatario, è rivolta proprio ai giovani e verrà presentata già lunedì”. L’esponente di FdI quindi lancia un appello: “Auspichiamo che la nuova maggioranza già dalla prossima settimana, appena istituite le commissioni, dia priorità all’avvio del nuovo iter legislatativo: Fratelli d’Italia c’è ed è pronta ad un sereno e costruttivo confronto, la nostra proposta può diventare patrimonio di tutti”.