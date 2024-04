Comunali, il centrodestra sceglie i candidati sindaci di Sassari e Alghero. Il Psd’Az conferma la rottura con la coalizione

Il centrodestra accelera in vista delle Comunali, battendo sul tempo il ‘campo largo’ che potrà occuparsi delle Amministrative dopo la formazione della Giunta regionale guidata da Alessandra Todde. Dopo l’annuncio della candidatura di Alessandra Zedda a Cagliari oggi è stata la volta di Sassari e Alghero. Nel capoluogo il candidato è il rettore dell’Università, Gavino Mariotti: considerato molto vicino a Christian Solinas, alla fine non avrà l’appoggio proprio del Psd’Az che è entrato in rotta di collisione con la coalizione dopo la scelta di Zedda come candidata. Mariotti ha avuto il benestare da Fratelli d’Italia ma non verrà appoggiato da Sardegna al Centro20Venti, che invece sarà in coalizione con il movimento civico fondato da Nanni Campus, che non si ricandida in favore dell’assessore uscente Nicola Lucchi. Una candidatura che pescherà più nel campo del centrodestra.

Ad Alghero il candidato invece è Marco Tedde: ex consigliere regionale di Forza Italia, è già stato sindaco della città catalana. Ma anche in questo caso ci sono frizioni: malumori dentro Riformatori, Fratelli d’Italia ed ex Udc. Lui minimizza: Nella coalizione non ci sono problemi, sono in corso delle dialettiche interne ai partiti che reputo fisiologiche”. Ma anche ad Alghero il centrodestra dovrà fare i conti con lo strappo del Psd’Az.

Il presidente dei sardisti, Antonio Moro, nei giorni scorsi ha confermato che il partito è fuori dal tavolo del centrodestra e non sosterrà i candidati della coalizione. Il Psd’Az, dopo la candidatura di Zedda (in quota Lega, negli ultimi anni strettissimo alleato dei sardisti), aveva parlato di “dinamiche politiche inaccettabili. Alla nuova ‘grammatica sgrammaticata’ del centrodestra sardo, nella riunione di Oristano, alcuni fautori della fallimentare scelta del candidato presidente alle ultime elezioni Regionali hanno aggiunto un paragrafo grottesco, e cioè quello che ha visto la delegazione dei Riformatori indicare, quale candidata della coalizione in contrapposizione al candidato proposto dal Psd’Az, l’onorevole Alessandra Zedda, appartenente alla Lega, un partito cioè diverso da quello dei Riformatori”. I vertici del partito sottolineano “il clima e l’atteggiamento di autentica ostilità che i partiti del centrodestra continuano a riservare al Psd’Az”. E la conferma: il partito “non parteciperà a nessuna delle riunioni della coalizione del centrodestra sardo e in attesa delle determinazioni che in proposito assumerà il congresso nazionale, demanda ai coordinamenti provinciali eventuali accordi di tipo strettamente elettorale al livello locale e senza vincolo di schieramento, in occasione delle imminenti elezioni amministrative”.