Comunali, fissate le date. Il centrodestra le ha rimandate per avere più tempo con le liste

Due settimane dopo quelle del resto d’Italia. Nell’Isola le Comunali si svolgeranno il 28 e 29 maggio. Il via libera è arrivato dal vertice di maggioranza convocato dal governatore Christian Solinas proprio per decidere la data delle prossime Amministrative. I partiti della maggioranza di centrodestra hanno spinto per rimandare le consultazioni e avere più tempo per compilare le liste.

Al tavolo i coordinatori delle forze politiche che sostengono la Giunta di centrodestra e i responsabili dei partiti a livello territoriale dei due Comuni al voto sopra i 15mila abitanti, Assemini e Iglesias, gli unici dove potrebbero svolgersi anche i ballottaggi. In totale nell’Isola andranno alle consultazioni 38 Comuni.

Nella Città metropolitana di Cagliari si voterà anche a Decimomannu. In provincia di Nuoro 8 Comuni al voto: Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia eTortolì. In provincia di Oristano 11 Comuni: Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì e Villa Verde. In provincia di Sassari sono 6: Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau e Sedini. Nel Sud Sardegna, oltre a Iglesias si vota anche a Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius e Villaspeciosa.