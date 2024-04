Comunali a Sassari, Giuseppe Mascia (Pd) candidato del Campo largo

Giuseppe Mascia è il candidato sindaco di Sassari per il Campo largo. Segretario provinciale del Pd, 49 anni, è stato consigliere comunale per due mandati ed è ricercatore a contratto del Dipartimento di achitettura, docente di filosofia politica e di filosofia dell’abitare. “La nostra candidatura è plurale, unitaria, collegiale. È un trait d’union fra la precedente classe dirigente e una nuova generazione che impegna tutte e tutti verso il governo della città”, ha detto oggi nella conferenza stampa di presentazione della sua candidatura. L’ufficializzazione è arrivata ieri: prima il passo indietro di Gianfranco Ganau, ex sindaco di Sassari che nelle ultime settimane era considerato un papabile della corsa alle Comunali, poi il via libera dal Pd e infine l’ok degli alleati. Mascia dovrà vedersela con il rettore Gavino Mariotti, sostenuto dal centrodestra (ancora non è chiaro se anche il Psd’Az sarà della partita), e con l’avvocato e assessore all’Urbanistica, Nicola Lucchi, che raccoglie il testimone della coalizione civica del sindaco uscente Nanni Campus. Potrebbero esserci anche altri candidati autonomi: si parla di Giuseppe Palopoli, Tore Piana, Manuel Pirino e Mariano Brianda.

Mascia si è presentato con alcuni big della coalizione: Desirè Manca di M5s (assessora regionale al Lavoro), l’esponente di Orizzonte Comune, Franco Cuccureddu (Turismo), il progressista Gianfranco Satta (Agricoltura) e Antonio Piu (Lavori pubblici) di Avs. Presenti anche il segretario del Pd e neo-presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, il deputato Silvio Lai, Luigi Lotto, Francesca Fantato, Gavino Manca, la consigliera regionale Carla Fundoni e il senatore Ettore Licheri per il M5s. “La nostra candidatura arriva dalla spinta della vittoria alle Regionali – ha detto Mascia – e vuole rappresentare l’esigenza di nuove energie, nuovi occhi con cui guardare l’azione politica e l’impegno nella cosa pubblica. Ci sono le leve per arrivare ad una città che sappia pensarsi come Città metropolitana”.

“La candidatura di Giuseppe Mascia a Sassari, dopo quello di Massimo Zedda a Cagliari, è un altro tassello importante per il campo progressista. La scelta di Giuseppe è stata plurale, unitaria, collegiale”, ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde. “Sono orgogliosa – prosegue – che in Sardegna la nostra coalizione, dopo la vittoria dello scorso 25 febbraio, continui a presentarsi unita, confermando la volontà di essere una seria e credibile alternativa al centrodestra. Il campo progressista, come ribadito più volte, si presenta orgogliosamente unito quando si condividono idee e valori e si costruisce insieme un programma coerente per i cittadini”. Todde augura “a Giuseppe un grande in bocca al lupo”.