Vinitaly 2024, il trionfo della Sardegna: 92 vini nella Guida 5 StarWines-the Book

di Ilenia Mura

Vinitaly 2024: 124 cantine sarde presenti con ben 92 vini premiati in questa edizione di successo che ha registrato l’arrivo di oltre 280 mila visitatori. Il re indiscusso della fiera del vino e dei distillati, rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali? Elio Carta della distilleria e cantina Silvio Carta.

Con la Vernaccia di Oristano Riserva 2004 si è aggiudicato il titolo di miglior vino bianco italiano per la prestigiosa guida 5StarWines – the Book. All’imprenditore dell’azienda di Baratili San Pietro (Oristano), un visionario che produce – fra gli altri distillati di successo – anche il Whisky from Sardinia, è andato anche il “Premio Angelo Betti – Benemeriti della vitivinicoltura”, l’annuale “Gran Medaglia di Cangrande” alle istituzioni o personalità che, con la propria attività professionale o imprenditoriale, più hanno contribuito al progresso qualitativo della produzione viticola ed enologica della propria regione e alla crescita del mondo del vino italiano.

La Sardegna trionfa ancora quest’anno conquistando il podio del “Vinitaly International” 2024 andato alla Cantina Argiolas di Serdiana. Il riconoscimento, assegnato ogni anno alle personalità che si distinguono nel contesto nazionale e internazionale per la loro meritoria attività, è stato consegnato a Valentina e Francesca Argiolas.

“Ricevere questo importante riconoscimento che porta la nostra Isola ai vertici assoluti dell’enologia mondiale è stata una grande emozione – hanno detto – ed è motivo di orgoglio non solo per la famiglia e i collaboratori, che hanno contribuito a raggiungere questi risultati, ma per la Sardegna intera”.

Il presidente Assoenologi Sardegna Mariano Murru (direttore tecnico della Cantina Argiolas): “La stampa nazionale e internazionale è sempre più attenta al patrimonio di biodiversità dell’Isola e alla varietà e qualità dei prodotti, tutti caratterizzati da legami forti e identitari con il proprio territorio. Sono sicuro – prosegue Murru – che il premio sarà da stimolo per tutte le aziende costantemente al lavoro per ritagliarsi uno spazio prestigioso nello scenario dei mercati nazionali e internazionali”.

I protagonisti del Vinitaly

Intanto il 30 e 31 maggio a Cagliari, è atteso l’importante appuntamento con il 77°Congresso nazionale Assoenologi, presentato nella prima giornata del Vinitaly e che mancava nell’Isola da 30 anni. “Per i protagonisti del settore si tratta di una straordinaria opportunità di approfondimento”, afferma Murru. Il presidente nazionale Assoenologi Riccardo Cotarella: “Sarà un evento di caratura internazionale, con i maggiori esperti del mondo del vino che interverranno da Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Germania”.



Durante il Vinitaly spazio poi agli spumanti sardi. Innovativi e resistenti ai cambiamenti climatici, nascono da antichi vitigni dopo un attento lavoro di ricerca, selezione e sperimentazione portato avanti in tre anni di lavoro da Sardegna Ricerche e Agris con Laore e Assoenologi.

Per l’evento di Verona, progettato insieme a Laore e Assoenologi Sardegna, è stata organizzata una masterclass, una degustazione guidata dagli esperti che hanno messo in evidenza unicità e potenzialità delle bollicine isolane. Attenzione particolare alle bottiglie nate dal progetto Akinas Spin Ov – finanziato con il Por Fesr 2014-2020 – che ha prima lavorato sulla selezione delle varietà autoctone dagli aromi inconfondibili per poi sperimentarne la spumantizzazione sia classica che italiana.

Non solo vini. Brillano anche le birre. Vinitaly design awards 2024, concorso internazionale che premia i migliori packaging per vino, distillati, olio evo e birre, è andato a Bam – Birrificio artigianale mogorese e alla sua Wine explosion – Iga mogorese al Semidano (birra aromatizzata con le uve dell’omonimo vitigno autoctono) cui è stato assegnato il premio silver.

Dai bianchi (fermi) alle bollicine, dal cannonau ai passiti della Sardegna. Igt, Doc, Docg. Dal moscato di Tempio al Vernaccia di Oristano. Dal Vermentino Docg della Gallura al Carignano del Sulcis fino al Cagnulari e il Semidano. I vini delle cantine sarde che entreranno di diritto nella guida 5StarWines – the Book, in seguito alla selezione enologica che Veronafiere organizza in collaborazione con Assoenologi, sono novantadue. Fra quelli che hanno ricevuto un punteggio uguale o superiore ai 90 punti, spicca il miglior vino bianco d’Italia, come anticipato: il vino Vernaccia di Oristano Doc Riserva 2004 della Cantina Silvio Carta di Baratili San Pietro, premiato con un eccellente 96/100.

Due vini hanno ottenuto 94 punti: Vernaccia di Oristano Soc Flor 2020 di Contini (Cabras) e il Cannonau di Sardegna Doc Riserva Nepente di Oliena Hospes 2021 della Cantina Iolei Winery.

Una selezione, due anime: da un lato l’evento, ossia il blind tasting di tre giorni con una giuria internazionale di wine professional; dall’altro, la guida ufficiale 5StarWines – the Book, che raccoglie i vini partecipanti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 90 centesimi. Durante l’edizione 2024, l’ottava, 884 degli oltre 2300 campioni partecipanti sono stati selezionati per l’inserimento nella Guida. Ecco le cantine sarde premiate:

MIGLIOR VINO BIANCO 2024

VERNACCIA DI ORISTANO DOC RISERVA 2004

SILVIO CARTA

Punteggio: 96

CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA NEPENTE DI OLIENA HOSPES 2021

IOLEI WINERY

Punteggio: 94

VERNACCIA DI ORISTANO DOC FLOR 2020

AZIENDA VINICOLA ATTILIO CONTINI

Punteggio: 94

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC 2023

CANTINA LA GIARA

Punteggio: 93

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC DEMÀ 2023

CANTINA DI CALASETTA

Punteggio: 93

ALGHERO DOC TORBATO CENTOGEMME 2023

PODERI PARPINELLO SOC. AGRICOLA A R.L.

Punteggio: 92

CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA NARAMAE 2020

CANTINA SANTA MARIA LA PALMA SOC. COOP.

Punteggio: 92

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO I GIGANTI 2022

AZIENDA VINICOLA ATTILIO CONTINI

Punteggio: 92

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO OIRAD 2021

FERRUCCIO DEIANA

Punteggio: 92

ISOLA DEI NURAGHI IGT CAGNULARI KRESSIA 2023

PODERI PARPINELLO SOC. AGRICOLA A R.L.

Punteggio: 92

ISOLA DEI NURAGHI IGT FIANO S’ABÈ 2022

CANTINA DEL VERMENTINO

Punteggio: 92

MANDROLISAI DOC ROSSO 2019

VITIVINICOLA ETZO

Punteggio: 92

MANDROLISAI DOC ROSSO BRABAJANNA 2022

TENUTE BRABAJANNA

Punteggio: 92

MANDROLISAI DOC ROSSO URAS 2021

I GARAGISTI DI SORGONO S.N.C.

Punteggio: 92

NURAGUS DI CAGLIARI DOC BIANCO 2023

CANTINA LA GIARA

Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SPÈRA 2022

SIDDÙRA

Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SPUMANTE EXTRA BRUT MILLESIMATO ARIA DI MARI 2021

CANTINA LI SEDDI

Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE 2022

SOCIETÀ AGRICOLA CAMPIANATU S.R.L.

Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE ARAKENA 2021

CANTINA DEL VERMENTINO

Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE JANUS 2023

CASA VINICOLA F.LLI TAMPONI DI TITO, DI FRANCO E PLINIO

Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE PALTUSA 2022

SOCIETÀ AGRICOLA SAN TOMMASO DEI F.LLI CAREDDU S.S.

Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE RENABIANCA 2023

CANTINA LI DUNI

Punteggio: 92

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC CAYENNA SUBMARINER 2022

TENUTA ASINARA

Punteggio: 92

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC DON GIOVANNI 2023

CANTINA DI MOGORO SOC. COOP. AGR. A R.L.

Punteggio: 92

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC MAJGA 2023

IOLEI WINERY

Punteggio: 92

VINO BIANCO DOLCE PRETZISU 2022

CANTINA PISU LUIGI

Punteggio: 92

CANNONAU DI SARDEGNA DOC 2021

CANTINA LA GIARA

Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA BODALE 2018

TENUTE ROSSINI

Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA PENTIMA 2021

SURRAU

Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA REDÌT 2019

CANTINA SANTA MARIA LA PALMA SOC. COOP.

Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA TANCA SU CONTI 2020

CANTINA TREXENTA SOC. COOP. AGR.

Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSATO VILÙ 2023

CANTINA TANI

Punteggio: 91

CARIGNANO DEL SULCIS DOC 2021

CARPANTE

Punteggio: 91

CARIGNANO DEL SULCIS DOC RISERVA BRICCO DELLE PIANE 2020

CANTINA DI CALASETTA

Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGP ROSATO I-KHOS 2023

CANTINA BINGIATERIS

Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO PASSITO PITITERI 2022

IOLEI WINERY

Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO PASSITO SMERALDO 2020

UNMAREDIVINO DI SINI GIOACCHINO

Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGT MALVASIA KUMBÈ 2022

CANTINA DEL VERMENTINO

Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO TRE CUORI 2020

TENUTE MAESTRALE

Punteggio: 91

MANDROLISAI DOC ROSSO 2020

VITIVINICOLA ETZO

Punteggio: 91

MANDROLISAI DOC ROSSO SUPERIORE 2020

CANTINA SOBERANA

Punteggio: 91

MANDROLISAI DOC ROSSO SUPERIORE KENT’ANNOS 2021

CANTINA DEL MANDROLISAI

Punteggio: 91

SARDEGNA SEMIDANO DOC MOGORO ANASTASÍA 2023

CANTINA DI MOGORO SOC. COOP. AGR. A R.L.

Punteggio: 91

SARDEGNA SEMIDANO DOC SUPERIORE 2023

CANTINA LA GIARA

Punteggio: 91

SARDEGNA SEMIDANO DOC SUPERIORE MOGORO PUISTÉRIS 2021

CANTINA DI MOGORO SOC. COOP. AGR. A R.L.

Punteggio: 91

THARROS IGT ROSSO I GIGANTI 2021

AZIENDA VINICOLA ATTILIO CONTINI

Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG INVIDIA GALLURESE 2022

CONSORZIO SAN MICHELE

Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG PASSITO 2022

CANTINA TANI

Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE 2022

CANTINA GIOGANTINU

Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE CANAYLI 2023

CANTINA GALLURA SOCIETÀ COOPERATIVA

Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE LAGRIMEDDA 2023

CANTINA LI SEDDI

Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE SCIALA 2023

SURRAU

Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE SUPERBIA GALLURESE 2022

CONSORZIO SAN MICHELE

Punteggio: 91

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC ARKADIAES 2023

CARLO CAU

Punteggio: 91

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC ESTER 2023

CANTINE LOCCI ZUDDAS

Punteggio: 91

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC SU’IMARI 2023

SU’ENTU

Punteggio: 91

ALGHERO DOC CAGNULARI CIGALA 2022

AZIENDA AGRICOLA LEDA’

Punteggio: 90

ALGHERO DOC CAGNULARI RISERVA 2020

AZIENDA AGRICOLA LEDA’

Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC CAPO FERRATO REI 2020

CANTINA CASTIADAS SOC. COOP. AGRICOLA

Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC CLASSICO SOROI 2021

CANTINE DI ORGOSOLO

Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC DONOSU 2022

CANTINA TANI

Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ÈREMA 2022

SIDDÙRA

Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ICORÈ 2022

CANTINA DORGALI

Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSATO CISTÒ 2023

CANTINA LU COLBU SARDINIA WINE

Punteggio: 90

CARIGNANO DEL SULCIS DOC SU BARONI 2022

SANDRO CUI

Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGP BIANCO COBEL 2022

CANTINA DEL VERMENTINO

Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO PERKA 2022

TENUTE CORONA RUIA

Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO TAJANU 2021

CANTINA LI DUNI

Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT SPUMANTE EXTRA DRY ROSÉ MILLESIMATO LI JUNCHI 2023

CANTINA LI DUNI

Punteggio: 90

MANDROLISAI DOC ROSSO 2021

AGRICOLA GIACU S.S.

Punteggio: 90

MANDROLISAI DOC ROSSO 2022

LA DOLCE VIGNA DI ANTONELLA PISU

Punteggio: 90

MANDROLISAI DOC ROSSO AZZÀRA DOMOS DE PEDRA 2022

FRADILES VITIVINICOLA

Punteggio: 90

MANDROLISAI DOC ROSSO SUPERIORE ANTIOGU 2021

FRADILES VITIVINICOLA

Punteggio: 90

MOSCATO DI SARDEGNA DOC SPUMANTE DOLCE DI TEMPIO 2023

CANTINA GALLURA SOCIETÀ COOPERATIVA

Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG BRANU 2023

SURRAU

Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG FUNTANALIRAS ORO 2023

CANTINA DEL VERMENTINO

Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG MONTIDIMOLA 2022

SURRAU

Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG NOU 2023

CANTINA LI DUNI

Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SINFONIA GALLURESE 2022

CONSORZIO SAN MICHELE

Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE AGHILOJA ORO 2023

CANTINA DEL VERMENTINO

Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE ARVESKIDA 2023

CANTINA GIOGANTINU

Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE KARAGNANJ 2022

TENUTE TONDINI

Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE MAÌA 2022

SIDDÙRA

Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC ARVALI 2023

FERRUCCIO DEIANA

Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC IS ARUTAS 2023

CANTINA DEL RIMEDIO S.C.A.

Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC LUGORE 2023

CANTINE SARDUS PATER

Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC LYTA 2022

TENUTE CORONA RUIA

Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC MAISTHRÀRI 2022

BENTU

Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC PRENDAS 2023

CANTINE DI DOLIANOVA

Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC TUDURIGHE 2022

MONTEFENOSU

Punteggio: 90

VSQ BRUT NATURE METODO CLASSICO Q 2020

QUARTOMORO DI SARDEGNA

Punteggio: 90