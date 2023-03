Vini, marzo è mese record di vendite. Sul podio anche un Vermentino sardo

Un mese di marzo più che positivo per i vini italiani di qualità, che hanno registrato un incremento delle vendite. Nella lista dei 10 vini più venduti in Italia, stilata dal sito vino36 e provenienti da diverse regioni, figura anche il Vermentino Igt della cantina Capichera, una delle più rinomate dell’Isola e i cui vigneti si trovano nel territorio di Arzachena, tra venti e granito.

I vini in lista rappresentano uno spaccato della ricchezza enologica dello Stivale: al primo posto un vino del Trentino Alto Adige, il Ferrari Perlè Trento Doc, un rinomato spumante realizzato con metodo classico. Seconda piazza per il lombardo Ca’ Del Bosco Cuvée Prestige Franciacorta Docg, un altro spumante metodo classico di alta qualità, simbolo della produzione enologica della Franciacorta. Medaglia di bronzo per il Ceretto Barolo Docg, uno dei più prestigiosi vini rossi italiani, famoso per la sua struttura e longevità, proveniente dalla regione del Piemonte.

Segue un vino rosso toscano, icona della zona di Bolgheri e che si distingue per la sua eleganza e complessità aromatica: Tenuta Dell’Ornellaia Bolgheri Superiore Doc. Poi ancora un vino del Piemonte: il Gaja Barbaresco Docg, un rosso conosciuto per la sua raffinatezza e l’intensità dei suoi profumi. La regione del Friuli Venezia Giulia si difende con il Livio Felluga Friulano Friuli Colli Orientali Doc, un bianco apprezzato per la sua freschezza e versatilità negli abbinamenti gastronomici.

AL 7° posto il nostrano Capichera Isola dei Nuraghi Igt, un vino bianco sardo dal carattere distintivo, prodotto con uve autoctone e, a detta degli enologi e dei consumatori, capace di offrire un’esperienza gustativa unica. Si tratta di un vino bianco di grande eleganza e struttura, dalla tonalità giallo paglierino con riflessi dorati. Gli ultimi tre vini in lista provengono dal Nord Italia: dal piemontese Produttori Del Barbaresco Docg al toscano Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Doc, per chiudere poi con il conosciuto Tommasi Valpolicella Superiore Doc.