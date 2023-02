Fondazione di Sardegna, per arte e volontariato 9.1 milioni, online i 719 progetti finanziati

Arte, salute, sviluppo locale, volontariato: sono i settori finanziati dalla Fondazione di Sardegna che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei 719 progetti beneficiari dei Bandi annuali 2023 e dei Bandi pluriennali. Le erogazioni sono cresciute del 10 per cento rispetto al 2022, un chiaro segnale di supporto alla crescita dell’Isola.

Degli oltre 700 progetti, 554 sono quelli beneficiari dei Bandi annuali 2023, relativi ai settori “Arte, attività e beni culturali”, “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, “Sviluppo locale”, “Volontariato, filantropia e beneficenza” e 165 quelli relativi all’annualità 2023 dei Bandi Pluriennali per i settori “Arte, attività e beni culturali” e “Volontariato, filantropia e beneficenza”.

Con la pubblicazione dei beneficiari si chiude l’attività relativa ai Bandi per il 2023 con uno stanziamento complessivo di 9.095.000 euro, con un incremento di 718.000 euro rispetto al 2022. Cresce anche il numero dei progetti beneficiari che passano dai 641 del 2022 ai 719 dell’anno in corso. Il totale delle erogazioni comprende tre componenti principali: la quota relativa ai Bandi Annuali, quella ai Bandi Pluriennali, oltre allo stanziamento destinato a piccoli progetti di interesse sociale, territoriale e culturale presentati da soggetti minori non strutturati.

I Bandi di Arte e Volontariato sono stati quelli in cui sono state presentate il maggior numero di proposte progettuali. Se per l’Arte questo ha il significato di una grande vivacità del tessuto culturale della nostra regione, per il Volontariato è il sintomo di una difficoltà sociale crescente, cui i soggetti attivi del Terzo Settore rispondono con una maggiore attività, che la Fondazione sostiene con un incremento di 300.000 euro sullo stanziamento iniziale.

“La Fondazione è ormai un punto di riferimento consolidato per la nostra Isola. Il nostro obiettivo è di riuscire a dare un sostegno – entro i limiti delle nostre risorse – a tutti i progetti meritevoli e da cui ci aspettiamo un impatto positivo per le comunità e il territorio – ha affermato Giacomo Spissu, presidente della Fondazione di Sardegna -. Per il 2023, inoltre, ci siamo dati l’obiettivo di rafforzare l’attività di monitoraggio con una presenza sul campo che ci consenta di osservare in concreto le attività dei nostri beneficiari e di migliorare l’azione della Fondazione”.