Asini di razza sarda, a Ittireddu la 2° edizione della Mostra regionale

Sarà ancora Ittireddu, piccolo centro in provincia di Sassari, l’epicentro della 2° edizione della Mostra regionale dell’asino di razza sarda, organizzata da Anareai, Aaars e dal Comune omonimo. La novità di quest’anno è l’introduzione della Rassegna regionale delle razze equine e asinine della Sardegna. Le date: 29 e 30 aprile.

La nuova programmazione vede più che raddoppiate le adesioni, con 26 capi in concorso appartenenti a 7 aziende: Suella Antonio Luigi di Uta, Agus Luigi di Villasalto, Pilleri Matteo di San Vito, Pilo Giovannantonio di Sassari, Mazza Antonio di Berchidda, Cotzia Giuseppe di Cuglieri e Canu Antonio di Ittireddu.

Oltre agli asini di razza sarda, saranno presenti esemplari dell’asino dell’Asinara, cavallini della Giara e ben 4 soggetti del cavallo del Sarcidano. In particolare, i cavalli del Sarcidano, di cui in Sardegna esistono meno di 100 esemplari, saranno presentati da Luca Melis di Villaputzu e dal Comune di Laconi.

Ricco il programma: nella giornata di sabato dalle ore 9,30 sono previste le attività per i bambini con spazzolata e conduzione dell’asino, alle ore 10 avrà luogo l’inaugurazione mentre alle 10,30 ci sarà un incontro su psicologia dell’asino (i 4 caratteri dell’asino, dinamiche di branco, cenni di addestramento). A seguire un incontro sulla valutazione delle razze asinine ed equine della Sardegna, la sfilata delle razze asinine ed equine autoctone della Sardegna, alle 15 l’incontro su “La figura del cavalcante” nella tipologia di allevamento brado di asini e cavalli, gestione dei branchi, maneggiamento degli animali sdomi per la microchippatura dei puledri nati dell’anno e vari trattamenti per il loro benessere. Alle 16 ci sarà un incontro sulla corretta gestione dell’asino.

La giornata di domenica, dopo la sfilata delle razze Asinine ed equine autoctone della Sardegna alle 11 avrà luogo il concorso che coronerà il successore dell’asino Chilivani che ha vinto l’edizione 2022. Infine, una curiosità: la Sardegna con 8.313 asini rappresenta la seconda regione per numero di animali dopo la Sicilia e la quarta per numero di allevamenti (2.489). L’asino di razza sarda, con 2.844 capi iscritti rappresenta la seconda razza più diffusa in Italia con esemplari presenti anche negli Usa.