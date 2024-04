Anche i vini bio della Sardegna premiati al Vinitaly grazie alla sessione Wine Without Walls 2025 della guida 5StarWines 2025 di Vinitaly, dedicata ai vini provenienti da agricoltura biologica, biodinamica o sostenibile. della guida 5StarWines. L’obiettivo di questa sezione è promuovere la consapevolezza sulla viticoltura ecofriendly e valorizzare i produttori impegnati in pratiche agricole rispettose dell’ambiente e della naturalità dei terreni e dei vitigni. Una giuria apposita valuta questi vini in base ad un esame visivo, olfattivo e gustativo, assegnando punteggi espressi in centesimi. I vini che ottengono un punteggio di almeno 90/100 vengono inclusi nella sezione Wine Without Walls della guida 5StarWines con voto e nota di degustazione.

A seguire l’elenco generale in ordine di punteggio decrescente dei vini sardi premiati a Vinitaly da Wine Without Walls 2025 – 5StarWines – the book , che hanno ottenuto un punteggio minimo di 90/100.

CANNONAU DI SARDEGNA DOC VINO BIOLOGICO 2022 – UDUS – Punteggio: 94

CANNONAU DI SARDEGNA DOP VINO BIOLOGICO 2022 – FATTORIE ISOLA SARDEGNA – Punteggio: 93

CANNONAU DI SARDEGNA DOC VINO BIOLOGICO MAMUTHONE 2022 – CANTINA GIAMPIETRO PUGGIONI Srl. – Punteggio: 92

CANNONAU DI SARDEGNA DOC VINO BIOLOGICO TERRARRUBIA 2023 – TENUTE MAESTRALE – Punteggio: 92

CANNONAU DI SARDEGNA DOP RISERVA VINO BIOLOGICO 2021 – FATTORIE ISOLA SARDEGNA – Punteggio: 92

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC VINO BIOLOGICO MARE MARE – MARE 2023 TENUTE MAESTRALE – Punteggio: 92

CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA VINO BIOLOGICO BALLU – TUNDU 2019 GIUSEPPE SEDILESU – Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC VINO BIOLOGICO LUNA VONA – 2022 CANTINE DI ORGOSOLO – Punteggio: 91

COLLI DEL LIMBARA IGT ROSSO VINO BIOLOGICO PETRU 2021 – CANTINA MANCONI – NICOLA MANCONI -Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO MOMMOTINO 2022 – CANTINA GIBADDA – Punteggio: 91

MANDROLISAI DOC ROSSO VINO BIOLOGICO KENT’ANNOS 2022 – CANTINA DEL MANDROLISAI – Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG VINO BIOLOGICO LUGHENTE 2022 – CANTINA GIOGANTINU – Punteggio: 91

CAGLIARI DOC VERMENTINO VINO BIOLOGICO 2023 – CANTINA UDUS – Punteggio: 90

COLLI DEL LIMBARA IGT ROSSO VINO BIOLOGICO BALLÒI 2022 – TENUTE FILIGHEDDU – Punteggio: 90

MANDROLISAI DOC ROSSO VINO BIOLOGICO GÈNIA 2020 – MEANA TERRA DEL MANDROLISAI – Punteggio: 90

SARDEGNA SEMIDANO DOP SUPERIORE VINO BIOLOGICO 2023 – FATTORIE ISOLA SARDEGNA – Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG VINO BIOLOGICO DÈCCHITU 2022 – TENUTE FILIGHEDDU – Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOP VINO BIOLOGICO 2023 – FATTORIE ISOLA SARDEGNA – Punteggio: 90