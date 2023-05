Tutto pronto per il ‘Giocomix’: Lego, Risiko, fumetti e cosplayer protagonisti in Fiera

Dopo due anni di chiusura forzata e il grande successo della precedente edizione, il più grande Festival del gioco e del fumetto della Sardegna il 6 e 7 maggio 2023 rinnova il suo appuntamento annuale.

Giunto alla 16° edizione Giocomix conferma la location della Fiera di Cagliari in viale Diaz e diventa ancora più grande, occupando quattro padiglioni del quartiere fieristico. Aperto al pubblico entrambe le giornate dalle 10 alle 20, Giocomix dispenserà le sue 20 ore di arte, cultura pop e “sano divertimento fuori dagli schemi”, come recita il motto dell’Associazione organizzatrice Mondi Sospesi .

La prima grande novità della nuova edizione del festival è l’ampliamento degli spazi, con un nuovo padiglione che va ad aggiungersi ai tre presentati nella precedente edizione. Il Giocomix cresce ancora e si rinnova con la più grande mostra mercato sul gioco e sul fumetto mai proposta in Sardegna, con la partecipazione di importanti editori, grandi franchising e tantissimi espositori locali.

Per quanto riguarda il fumetto e l’animazione, durante la manifestazione sarà celebrato il 35° anniversario di Akira. Gli organizzatori presenteranno ai visitatori uno spazio dedicato alla proiezione del lungometraggio animato che ha cambiato per sempre la percezione degli anime nel mondo. A fare da cornice alla proiezione ci sarà una piccola mostra con gli studi dei personaggi, locandine d’epoca e due bellissime tavole del manga con i colori originali firmati da Steve Oliff, colorista scelto dallo stesso Otomo per l’edizione americana del manga uscita nel 1987.

Tantissime le aree espositive dedicate ai fumetti a cura non solo di fumetterie locali ma anche di grandi franchising come Ubik!, Games Academy e Game People. L’area Incontri trova un nuovo e indipendente spazio per ospitare i grandi nomi del fumetto alternando workshop e panel con gli ospiti di questa edizione. Saranno presenti Emanuele Tenderini e Linda Cavallini di Tatai lab, conosciuti soprattutto per essere gli autori di Lumina, il primo fumetto al mondo stampato con la tecnologia della Multicromia. In collaborazione con J-Pop ed Edizioni BD, Simone Pace e JiokE arriveranno in Sardegna per presentare i loro ultimi lavori: rispettivamente Fiaba di Cenere e Voglio il tuo cuore.

Daniele Serra, tre volte vincitore del British Fantasy Award come miglior artista (2012, 2017, 2021) e nominato per il World Fantasy Award (2021) presenterà il suo volume The Gentleman’s Hotel edito dalla Sergio Bonelli Editore. E ancora Luigi Bigio Cecchi, che presenterà i suoi ultimi lavori Newt & Bobo (Shockdom) e Bikini Armors (Saldapress), Virginia Salucci, famosa per la amatissima Guida Galattica per Dogsitter (Shockdom), Joachim Tilloca, con il suo Lime (Oblomov Edizioni) e Lorenzo Palloni, autore prolifico e premiato da critica e pubblico. Da anni Giocomix si impegna a dare spazio a ogni forma di creatività. Ed è così che raddoppia lo spazio dedicato all’Artist Alley dove gli artisti possono mettersi all’opera durante il Festival per realizzare illustrazioni, sketch e commissions, incontrare i fan e vendere le proprie opere: disegni, tavole originali e fumetti autoprodotti.

Sarà presente, come da numerose edizioni, l’Accademia d’Arte di Cagliari che, oltre i consueti workshop dedicati all’illustrazione e al fumetto, curerà un laboratorio artistico per i più piccoli. Protagonista di questa edizione anche la casa editrice Camena che presenterà ai visitatori le sue numerose opere e tre dei suoi più importanti artisti: Stefano Obino, Ilenia Loddo e Matteo Calabrò. Da sempre al fianco del Giocomix, l’associazione Chine Vaganti presenterà le sue novità e sarà presente con tre incontri dedicati al fumetto con Bruno Olivieri, l’esordiente Zoe Dora e una conferenza sul fenomeno delle webtoons con la partecipazione di Kotopopi e Giorgia “Kirai” Ramo.

E infine, la content creator Krisfits, seguitissima sul suo canale Twitch e illustratrice del genere Hentai, sarà protagonista di una performance artistica unica e imperdibile. Spazio anche al gioco: il Giocomix ospiterà centinaia di tavoli da gioco e postazioni videoludiche per un’esperienza unica e coinvolgente. Forte della collaborazione con numerose associazioni ludiche, aziende del settore ed espositori, il Giocomix offre la possibilità di giocare con gli amici, scoprire nuovi giochi e partecipare ad entusiasmanti tornei.

Saranno presenti la DVGames e la Ghenos, marchio di Da Vinci Editrice, che distribuisce in tutto il mondo giochi da tavolo e di carte, giochi per famiglie e party games, che dal 2001 ha la missione di rendere il gioco da tavolo un passatempo per tutti. Un’altra grande casa editrice italiana farà il suo ritorno al festival: Red Glove! Come sempre, sarà possibile giocare in un’area ancora più grande, dove ad accogliere i visistatori ci saranno le associazioni ludiche che da sempre fanno parte della manifestazione: il il Risiko! Club Cagliari, con il gioco di strategia più amato e conosciuto al mondo; La Tana dei Goblin, i D7 (giochi di ruolo) e L’Officina del Mek (giochi di miniature).



Il gioco di ruolo più famoso del mondo, diventato ora anche un film di grande successo, sarà presente all’interno del Giocomix con una nuova area denominata DungeonCon. L’Ospite d’onore per gli appassionati di Giochi di Ruolo è senza dubbio Mauro Longo, autore e

curatore di fama internazionale che ha guidato alcuni tra i prodotti italiani di maggior successo nel mondo. Per la gioia di tutti gli appassionati, per la prima volta al Giocomix, la Playmobil sbarca ufficialmente al festival con i nuovissimi set dedicati al ninja Naruto e ai Ghostbuster, gli

acchiappafantasmi più famosi al mondo.

E non mancherà lo spazio dedicato ai più famosi mattoncini del mondo, ormai diventato un appuntamento fisso per appassionati e famiglie, che si riunisco a ogni edizione in un’area sempre più spaziosa e ricca di novità per giocare e partecipare alle gare di costruzione Lego. L’area Nintendo, in collaborazione con Pokémon Millennium, ha un ricco programma di attività e tornei. Siete pronti per il PlayLab Pokémon GCC e i workshop? Vi siete scaldati per il torneo di Mario Kart 8 Deluxe e per quello di Super Smash Bros Ultimate? Domenica la Premier Challenge di Pokémon Scarlatto e Violetto si candida per un uno degli eventi più attesi degli appassionati. E per tutti i nostalgici tanto Retrogaming tra cabinati, console vintage e tutte le più moderne console da emulazione per permettere a centinaia di giocatori di scoprire tutti i titoli che hanno fatto la storia del videogioco. Inoltre sabato sera alle 18 tutte le console d’epoca della Nintendo verranno accese con le cartucce originali di The Legend of Zelda per omaggiare l’uscita del prossimo atteso capitolo. Ma il Giocomix è anche tecnologia, e nella 16° edizione non mancheranno simulatori e sistemi VR di ultima generazione, oltre che le console e i più moderni computer da gaming.



Il palco del GIocomix sarà animato da grandi e imperdibili eventi: show e contest si alterneranno durante le due giornate dando spazio all’amatissimo Cosplay Contest e al travolgente K-Pop Dance Contest, eventi che richiamano centinaia di partecipanti da tutta la Sardegna. Ci saranno anche divertenti sfide di ballo, quiz e frenetici duelli con spade laser in attesa dei grandi ospiti di questa edizione. Adrian Fartade, noto divulgatore scientifico con un canale Youtube con oltre 400.000 iscritti e libri editi dai più famosi editori, presenterà sabato il suo spettacolo: «Vivere nella galassia di Star Wars». Domenica sarà il turno di Fraws famoso content creator e mente dietro il seguitissimo canale “Parliamo di Videogiochi” con quasi mezzo milione di follower.

Altro grande ospite molto atteso sul palco è Sensational Gianni, che sappiamo riceverà una calorosa accoglienza dal pubblico della manifestazione. Ma il Giocomix è anche orgoglioso di ospitare sul proprio palco il regista Mauro Aragoni, famoso per la sua serie Tv “That dirty black bag”. Tanti gli eventi tematici come il raduno potteriano ormai diventato un appuntamento imperdibile per tutti i fan del mondo magico che si incontrano al Giocomix. Alla manifestazione vi aspettano anche set fotografici ispirati alle grandi saghe cinematografiche realizzati in collaborazione con la Pizzeria Movies di Quartu. Non perdetevi il raduno degli eroi Marvel, il nuovo set a tema Ghostbuster e l’area foto dedicata a Star Wars con tantissimi pezzi originali per rendere unici i vostri scatti. La locandina della sedicesima edizione del Giocomix è firmata dalla bravissima artista Kibbitzer. I biglietti d’ingresso al Giocomix – 10 euro giornalieri, gratuito fino agli 8 anni di età compresi – sono in numero limitato. Potrete acquistarli – fino a esaurimento – nei due giorni del Festival, nella biglietteria di Viale Diaz, dalle 9,30 alle 19,30.