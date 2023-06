Turismo culturale, accordo Barumini-Sanluri: ticket unico per nuraghe e castello

Una convenzione che permetterà ai visitatori di avere un ticket integrato per il nuraghe di Barumini e il castello di Sanluri. Lo prevede l’accordo siglato tra i due Comuni, orientato a promuovere il turismo culturale in Marmilla uscendo fuori dalla logica del campanile. Del resto il territorio è ricco di cultura e promuovere insieme le sue eccellenze dà più forza ai singoli siti.

Il patto è stato siglato oggi al centro Giovanni Lilliu di Barumini dai sindaci dei due Comuni vicini e dai responsabili della Fondazione Barumini sistema cultura e del museo del Castello di Sanluri con l’inaugurazione nuovo corner dedicato proprio a Sanluri che per i prossimi mesi sarà ospitato nell’area espositiva ai piedi di Su Nuraxi.

“Non esistono campanili nella promozione della destinazione turistica e della cultura. Da soli non bastiamo e la collaborazione in questo è fondamentale – ha sottolineato il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi -. Questa collaborazione rappresenta una grande opportunità per rilanciare un’offerta turistica integrata tra le nostre comunità locali”. “Avvicinare Barumini a Sanluri significa accorciare la distanza tra le varie comunità locali all’insegna di un nuovo sistema di relazioni in grado di attirare sempre più flussi turistici nei nostri territori si tratta di sinergie che possono dare ai turisti nuove opportunità di conoscere la nostra Isola”, ha detto il primo cittadino di Barumini, Michele Zucca. “Dopo l’ottimo successo del primo appuntamento con il Santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri, prosegue il progetto voluto dalla Fondazione per rafforzare una rete di collaborazioni con i Comuni del nostro territorio e di tutta la Sardegna – ha evidenziato Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini -. L’archeologia e la storia nuragica rappresentano un importante filo conduttore che unisce tutta la nostra isola. Anche per questo dobbiamo continuare a creare per i turisti un’offerta sempre più integrata”.