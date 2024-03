Pensionata in bici travolta da un’auto al bivio di Decimomannu: grave al Brotzu di Cagliari

Stava percorrendo l’incrocio in sella alla sua bici quando è stata travolta da un’auto di fronte all’ingresso per Decimomannu. Così una pensionata di 70 anni si trova ora ricoverata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’incidente è avvenuto sulla statale 130 – in direzione Iglesias-Cagliari – all’altezza del bivio per San Sperate.

Sul posto dopo l’arrivo della polizia locale e i mezzi dell’Anas, è sopraggiunto l’elisoccorso e una medicalizzata. Non è chiara la dinamica dell’incidente. La donna è stata trovata per terra a pochi passi dall’auto che l’ha travolta.