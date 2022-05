Nomine dei Dg, Solinas scarica le colpe sugli uffici. Respinta la nullità chiesta dal suo legale

Christian Solinas ha detto di non aver colpe sulle nomine dei Dg Silvia Curto e Pasquale Antonio Belloi. Perché era compito della Direzione generale del Personale verificare i requisiti dei manager. Così il governatore, stando a quanto riporta l’agenzia Agi, si è difeso davanti alla gup Ermengarda Ferrarese chiamata a decidere sul suo eventuale rinvio a giudizio, come chiesto dal pm Andrea Vacca.

Solinas è sotto indagine per abuso d’ufficio. Dello stesso reato sono accusate l’assessora al Personale, Valeria Satta, e la capo di gabinetto di Solinas, Maria Grazia Vivarelli. A differenza del presidente, la Satta deve anche rispondere di tentata concussione, mentre la Vivarelli di induzione indebita. Curto e Belloi, ancora in carica, sono stati nominati nella primavera del 2019. Prima di Natale dello stesso anno, la modifica della legge sui requisiti per diventare direttore generale, tanto che la leggina è nota come la ‘Salva-Dg’.

L’udienza di oggi è il rinvio di quella del 5 maggio, saltata per l’allarme bomba nel tribunale di Cagliari. Toto Casula, il legale di Solinas, ha subito sollevato due eccezioni: per l’avvocato la richiesta del rinvio a giudizio da parte del Pm era da ritenersi nulla perché, a suo dire, le verifiche della procura sono andate avanti anche dopo la chiusura delle indagini. Casula ha anche contestato l’uso dei tabulati telefonici. Ma la gup Ferrarese ha respinto entrambe le eccezioni.

La decisione finale sulla posizione giudiziaria di Solinas, Satta e Curto potrebbe arrivare già il 18 luglio, quando è stata aggiornata l’udienza. Di certo il governatore, che pure ha ammesso di aver indicato Curto e Belloi, ha detto di non aver ricevuto comunicazioni sull’incompatibilità dei due Dg nemmeno dagli stessi nominati, non solo dagli uffici del Personale. Solinas, sempre come riporta l’agenzia Agi, ha risposto per un’ora alle domande della stessa giudice per l’udienza preliminare e poi al controesame di Massimiliano Ravenna, il legale della Satta.

È invece fissata per il 4 luglio la decisione della gup sulla richiesta di rito abbreviato presentata dalla Vivarelli sull’induzione indebita di cui è accusata sempre relativamente alle nomine di Curto e Belloi.