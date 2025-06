Anomalia in volo: il Cagliari-Roma di Aeroitalia fa rientro all’aeroporto di Elmas

Un rientro precauzionale per il volo XZ2340 di Aeroitalia, decollato oggi dall’aeroporto di Cagliari-Elmas e diretto a Roma Fiumicino. Poco dopo il decollo, il comandante ha segnalato un’anomalia tecnica legata al sistema di trimmaggio dell’aeroplano – un meccanismo che regola l’assetto del velivolo in volo – e ha immediatamente richiesto priorità per il ritorno allo scalo sardo.

L’aereo è atterrato regolarmente e in condizioni di piena sicurezza, come dichiarato dalla compagnia in una nota diffusa nel pomeriggio. «La decisione – si legge nel comunicato – è stata presa in via del tutto precauzionale, nel pieno rispetto delle procedure operative previste in questi casi. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio resta la nostra priorità assoluta». Aeroitalia ha fatto sapere di aver avviato gli accertamenti tecnici per chiarire la natura dell’anomalia e garantire il funzionamento del velivolo. Nel frattempo, tutti i passeggeri verranno riprotetti su altri voli e ripartiranno a breve verso la capitale.