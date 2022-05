Nomine Dg, per l’avvocato di Solinas la richiesta di rinvio a giudizio è nulla

Per l’avvocato di Christian Solinas è da considerarsi nulla la richiesta di rinvio a giudizio contro il presidente della Regione, accusato di abuso d’ufficio per le nomine dei Dg Silvia Curto e Pasquale Antonio Belloi.

La posizione del legale Toto Casula è emersa oggi nell’udienza davanti alla gup Ermengarda Ferrarese, chiamata a decidere sul rinvio a giudizio del presidente come chiesto dal pm Andrea Vacca. Solinas è indagato per abuso d’ufficio insieme all’assessora al Personale, Valeria Satta, e alla capo di gabinetto di Solinas, Maria Grazia Vivarelli. La Satta in più deve rispondere di tentata concussione, mentre la Vivarelli di induzione indebita.

È stata l’Agenzia di stampa Agi a rilanciare quanto accaduto a Palazzo di giustizia, dove stamattina è ripresa l’udienza che non si è mai tenuta il 5 maggio scorso per l’allarme bomba. L’avvocato di Solinas ha eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio sostenendo che nei confronti di Solinas le verifiche da parte della Procura sono avvenute anche dopo l’avviso di conclusione indagini, ha riportato l’Agi. Lo stesso legale ha contestato anche l’utilizzo dei tabulati telefonici. Sulle due eccezioni la Gup si è ritirata sino alle 11 per decidere.

Silvia Curto è la Dg della presidenza; Pasquale Antonio Belloi è in vece il capo della Protezione civile. Entrambe le nomine vennero fatte nella primavera del 2019. A dicembre la leggina Salva-Dg che ha modificato i requisiti. Per il Pm Vacca, dunque, quando i due Dg venne scelti non erano in possesso dei titoli.