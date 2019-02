Un centinaio di allevatori ha partecipato stamani, a Crotone, alla manifestazione indetta dall’Associazione regionale allevatori della Calabria. Provenienti soprattutto da Isola Capo Rizzuto e Cutro, dove sono presenti numerose aziende zootecniche specializzate nell’allevamento di pecore della Calabria, i pastori si sono radunati all’ingresso di Crotone, versando in strada il latte contenuto in una ventina di bidoni. “Siamo in una situazione se non alla pari anche peggio della Sardegna – ha detto Raffaele Portaro, presidente di Ara Calabria -. Il latte ci viene pagato da 65 a 70 centesimi al litro, Iva compresa. Ma se il prezzo non arriva ad un euro le aziende non sono in grado di soddisfare le esigenze dell’impresa. Basta pensare al costo del foraggio che in Calabria è più alto rispetto al resto d’Italia per via dei costi di trasporto. Chiediamo l’istituzione di in tavolo tecnico per stabilire il valore reale sia alla produzione sia alla trasformazione per portare un utile reale a tutta la filiera”.

[Foto dal sito www.zoom24.it]