Coldiretti, aperto il nuovo mercato coperto di Campagna Amica a Macomer

Sarà un punto di riferimento per la comunità di Macomer, e non solo, per la spesa a chilometro zero con i prodotti genuini e totalmente da filiera sarda. È il nuovo mercato coperto di Campagna Amica che è stato inaugurato ieri al padiglione Tamuli (via Gramsci), nelle ex Caserme Mura, alla presenza del direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra, dei vertici Campagna Amica Sardegna e Nuoro-Ogliastra, Serafino Mura e Antonio Madeddu e del primo cittadino di Macomer, Riccardo Uda.

Il nuovo mercato coperto è un punto di riferimento non solo per gli acquisti di frutta, verdura di stagione, formaggi, pasta, pane e dolci, zafferano, miele, uova, carni e funghi, olio, vino e fiori, ma anche per intrattenimento, socialità e convivialità. Perché il nuovo spazio che vede al centro le 14 aziende produttrici che saranno presenti ogni mercoledì, tutto l’anno, dalle 8.30 alle 13 “non è solo un luogo di vendita di prodotti agroalimentari ma un vero e proprio punto di riferimento per la vita sociale e culturale della comunità locale – sottolinea Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra – la spesa consapevole non è solo legata a una questione economica, ma anche di valore etico. Vogliamo che i nostri consumatori siano consapevoli delle scelte che fanno, supportando i produttori locali e contribuendo alla sostenibilità del territorio. Attraverso il cibo possiamo celebrare le nostre tradizioni e costruire legami duraturi con la nostra comunità”.

Ma il mercato Campagna Amica di Macomer sarà anche coinvolto “in occasioni di lavoro e condivisione con i più piccoli e con le scuole attraverso laboratori didattici, così come nel coinvolgimento di associazioni e del Comune con il Centro Culturale e Servizi di Macomer”, sottolinea Antonio Madeddu, responsabile Campagna Amica Nuoro-Ogliastra. Il tutto per “favorire una cultura dell’alimentazione che coinvolge le imprese e fa crescere le nostre famiglie”, aggiunge il sindaco di Macomer, Riccardo Uda.

Intanto anche il Mercato di Macomer è stato subito coinvolto nella raccolta firme per l’iniziativa Coldiretti lanciata al Brennero a inizio mese, per una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola. Procede spedita, quindi, anche in Sardegna questa campagna Coldiretti che punta a raggiungere il milione di firme.

La campagna potrà essere sostenuta firmando in tutti i mercati contadini di Campagna Amica e negli uffici Coldiretti e sarà promossa anche sui social media con l’hashtag #nofakeinitaly.