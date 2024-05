Berchidda, al Museo del vino si parla di cambiamenti climatici

Cambiamenti climatici e vitivinicolo. Il primo un tema globale che colpisce indistintamente tutti e i cui effetti sono sempre più evidenti in Sardegna, il secondo è uno dei settori trainanti dell’agricoltura isolana, la cui produzione viene condizionata, appunto, dal variare del clima. Ma come fronteggiare in vigna e in cantina il cambiamento climatico? Se ne parlerà domani, 10 maggio, al Museo del Vino di Berchidda (dalle 16.30), durante un convegno organizzato da Enoturistika, in collaborazione con Coldiretti Sardegna, e promosso da Ue.Coop Sardegna e il Comune di Berchidda, senza dimenticare l’importante contributo dell’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria – Nucleo di ricerca sulla desertificazione.

A discutere e approfondire il tema sarà una tavola rotonda intitolata “Che tempo fa in vigna? Cambiamenti climatici, vite & vino”, con focus sugli effetti del cambiamento climatico e del suo attuale e potenziale impatto sulla coltura della vite e sulle caratteristiche dei vini, strategie economiche e agronomiche. Al dibattito parteciperà il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba insieme alla responsabile del Museo del Vino, Antonella Usai, alla presidente di Ue.coop Sardegna, Antonella Concas. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu.

A confronto con i relatori, esperti e gli studiosi di settore (la giornata sarà moderata da Marco Bittau giornalista, responsabile della redazione di Olbia de La Nuova Sardegna, anche direttore del Centro studi regionale dell’Accademia italiana della cucina), ci saranno: Luca Mercenaro, ricercatore – Nucleo di ricerca sulla desertificazione – Università degli Studi di Sassari -Dipartimento di Agraria, con un intervento su “Viticoltura, una lunga storia su cui oggi impatta il cambiamento climatico”; Giacomo Oggiano, geologo – Università di Sassari con il tema “Variazioni del clima nel tempo. Cause ed effetti” e Aldo Buiani, enologo per l’intervento dal titolo: “La Sardegna alla prova del climate change: quale sarà il vino del futuro”.

L’evento è inserito nel programma di Vino nuovo in otre nuovo, concorso di degustazione dei vini di proprietà del Monte Acuto, alla XI^ edizione, organizzato e promosso da Enoturistika (ente gestore del Museo del Vino di Berchidda). Si tratta di un appuntamento importante e atteso dai vignaioli del territorio, un confronto a più voci per fare il punto sull’annata della stagione precedente e, nel contempo, valutare la qualità del prodotto accogliendo anche i suggerimenti di carattere tecnico dagli specialisti che hanno deciso di partecipare ai lavori.