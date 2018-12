La Sardegna svetta tra le Regioni italiani per il numero di dipendenti pubblici licenziati per assenteismo. Secondo i dati dell’Ispettorato per la Funzione pubblica – pubblicati dal Corriere della Sera – nel 2016 in Italia c’erano stati solo 3 licenziamenti per assenteismo, l’anno scorso il numero è salito a 34 e nel 2018 si è arrivati a 54 casi, 11 dei quali registrati in Sardegna che conquista il primato, seguita da Lazio e Sicilia con 8 licenziamenti a testa e dalla Campania con sette. Sul Corriere viene anche ricordato il caso dell’ex Artiglieria di Nuoro dove su 31 dipendenti civili in organigramma ce ne sono 18 indagati per assenteismo.

Si era assentato dal posto di lavoro in 26 giorni tra agosto e ottobre del 2017, ma era arrivato a febbraio il licenziamento del comandante della Polizia municipale di Arzachena Andrea Becciu: il primo caso registrato nel 2018.

A far balzare l’Isola in testa alla classifica nazionale è stato poi il caso che ha travolto a marzo il Poliambulatorio di Sorso dove le intercettazioni e gli appostamenti del Nas di Sassari avevano dimostrato che dieci dipendenti abbandonavano sistematicamente il posto di lavoro. All’inizio erano undici gli indagati, poi una posizione era stata archiviata e l’Azienda sanitaria aveva applicato la legge Madia licenziamento dieci dipendenti: quattro medici e sei infermieri. Proprio il “fattore licenziamento”, arrivato in tempi brevissimi, sarebbe l’unico aspetto positivo di un primato che di positivo ha ben poco.

