Arriva Caronte bis, nuova ondata di caldo estremo: nell’Isola si toccheranno i 48°

Sull’Italia è in arrivo Caronte bis, un nuovo anti-ciclone che porterà un’altra ondata di caldo estremo con temperature sino a 48° in Sardegna e 45 ° in Puglia. È la previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Che precisa: “Tutto questo calore scalderà anche i nostri mari, sino a 32°, con l’acqua più calda di quella dei Caraibi”. Una vera e propria tropicalizzazione.

Domani, domenica 23 luglio, il caldo intenso che oggi in Sardegna ha conosciuto un leggero calo termico, tornerà a farsi sentire. proprio per via di Caronte bis che a partire da lunedì 24 porterà la colonnina di mercurio sino a 48 gradi. Insomma, un inizio settimana che porterà con sé nuove temperature record.