Ci sono due nuovi casi di coronavirus a Cagliari, dove nella giornata di oggi se ne sono contati anche altri tre, per un parziale di cinque. Il dato è stato come sempre diffuso dall’Unità di crisi regionale e porta a 16 il numero totale dei malati nella Città metropolitana del capoluogo che è il secondo territorio più colpito dopo Nuoro, dove i contagi sono 18 (leggi qui).

Proprio per contenere il più possibile la trasmissione dei virus, i cittadini sono chiamati a lasciare il meno possibile le proprie abitazioni. Come noto, il decreto ‘Io resto a casa‘ permette di uscire solo per ragioni di lavoro, salute e per assistenza sanitaria. In queste ore si dibatte sulla possibiluità o meno di andare a fare una passeggiata: il decreto nazionale non lo vieta, ma è sempre meglio evitare.

Nella stessa direzione di contenimento della malattia si è mosso il decreto di lunedì, col quale l’apertura delle attività commerciali è stata limitata ai soli negozi di generi alimentari e a quelli che vendono beni di prima necessità. Rientrano tra questi anche i prodotti per la cura della persona e degli animali. Sono ugualmente autorizzati a restare aperti anche farmacie, parafarmacie, banche, poste e assicurazioni, perché considerati servizi essenziali.

Intanto stanno aumentando anche i controlli da parte delle forze dell’ordine: solo a Cagliari sono scattate quaranta denunce contro titolari di bar e venditori ambulanti. A Carloforte l’ammenda e la segnalazione all’autorità giudiziaria è scattata per un turista arrivato nell’isola di San Pietro da una zona rossa del Nord Italia e sorpreso in giro in scooter.