“Vero eroe del Cagliari”: anche il Guardian celebra mister Claudio Ranieri e le sue imprese rossoblù

Il più importante quotidiano inglese, il Guardian, celebra la nuova impresa di Claudio Ranieri che ha centrato la salvezza del Cagliari con un turno in anticipo rispetto alla fine del campionato. Il titolo è esplicito: il giornale parla di “true Cagliari hero“, vero eroe del Cagliari. Si sa che gli inglesi hanno una discreta passione per il mister, specie alla luce dello scudetto storico conquistato col Leicester nel 2016, ma il lavoro compiuto da Ranieri a Cagliari – la risalita quasi insperata in Serie A e poi la salvezza – confermano lo status dell’allenatore.

Il Guardian ricorda la storia calcistica di Ranieri col Cagliari. Dalla doppia promozione appena arrivato in Sardegna, dalla serie C alla serie A, alla fine degli anni Ottanta, fino al ritorno nell’Isola e il nuovo miracolo sportivo a 32 anni di distanza dalle prime imprese coi rossoblù. “A Cagliari lo hanno sempre considerato uno di loro – scrive il Guardian -: un sardo d’adozione“.

Quando Ranieri ha ripreso in mano la squadra il Cagliari era 12esimo in Serie B, ma è riuscito a ottenere la promozione grazie ai playoff, rimontando due gol di svantaggio col Parma in semifinale e vincendo contro il Bari con un gol al 94esimo. Il quotidiano inglese aveva celebrato anche la straordinaria vittoria contro il Frosinone di ottobre, quando i rossoblù perdevano 3 a 0 e riuscirono a ribaltare il risultato con un sonoro 4 a 3.

(Foto Cagliari Calcio)