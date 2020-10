Sono pubblicati sul sito del Viminale i risultati definitivi di tutti i 152 Comuni sotto i 15mila abitanti andati al voto il 25 e 26 ottobre. Ma i sindaci eletti sono 149 perché dall’elenco vanno tolti Aritzo, Tadasuni e Villanova Tulo, dove le elezioni sono state annullate per mancanza di quorum: in questi tre centri, infatti, era in corsa una sola lista (come in altri quarantacinque municipi), ma la legge richiede che vada alle urne il 50 per cento più uno degli aventi diritto. Amministrative arichiaviate anche Sestu, uno dei quattro Comuni sopra i 15mila abitanti chiamati in seggi quest’anno: a Sestu è stata riconfermata l’uscente Paola Secci. Ballottaggio l’8 novembre a Quartu, Nuoro e Porto Torres (qui l’analisi del voto).

Oltre a Sestu, questi i risultati nella Città metropolitana di Cagliari: a Villa San Pietro (Città Metropolitana di Cagliari) è stata eletta Marina Madeddu; a Maracalagonis Francesca fadda è la sindaca eletta. A Settimo San Pietro ha vinto Gian Luigi Puddu, a Uta riconfermato Giacomo Porcu.

Nel Sud Sardegna questi i verdetti delle urne: a Escolca è stato eletto Eugenio Lai, a Ballao Gianfranco Frongia, a Segariu Andrea Fenu, a Guamaggiore Nello Cappai, a Tuili Andrea Locci. Ad Arbus vittoria per Andrea Concorsa; a Burcei l’ha spuntata Simone Monni. A Dolianova ha vinto Ivan Piras, a Domus de Maria Concetta Spada; a Giba Andrea Pisanu; a Goni Emanuela Guggeri; a Gonnosfanadiga Andrea Floris; a Guspini riconfermato Giuseppe De Fanti. A Lunamatrona eletto Italo Carruciu. A Mandas rieletto Umberto Oppus, direttore generale dell’assessorato regionale agli Enti locali. A Monastir riconfermata Luisa Murru. A Muravera l’ha spuntata Salvatoer Piu, a Musei Sasha Sais; a Nuraminis Stefano Anni. A Nurri il candidato unico era Antonello Atzei. A Orroli ha vinto Alessandro Boi. A Ortacesus Maria Carmela Lecca. A Pabillonis sfida vinta da Riccardo Sanna. A Piscinas Mariano Cogotti era il candidato unico, così come Marco Sideri a Ussaramamma. A Sadali ha vinto Barbara Laconi, a San Basilio Albino Porru. A Sanluri riconfermato Alberto Urpi; a Santadi eletto Massimo Impera; a Segariu Andrea Fenu era il candidato unico. A Serdiana la sfida a tre l’ha vinta Maurizio Cuccu. A Seulo era in corsa solo la lista del sindaco uscente Enrico Murgia. A Siddi vittoria per Marco Pisano. A Suelli Massimiliano Garau ha corso da solo, così come Andrea Locci a Tuili. Debora Porrà ha vinto a Villamassargia, Matteo Castangia a Villanovafranca. Sandro Porcu riconfermato a Villaputzu. A Barumini ha vinto Michele Zucca, a Tratalias Emanuele Pes.

Così nella provincia di Sassari: Andrea Nieddu è il sindaco riconfermato sindaco a Berchidda; a Bessude ha vinto Roberto Marras. A Bonannaro l’ha spuntata Giovanni Antonio Carta; a Buddusò Massimo Satta; a Bultei Daniele Arca. A Cossoine eletta Sabrina Sassu; Gian Mario Chessa ha vinto la sfida a Giave; a Ittireddu eletto Franco Campus, a Mara Paolo Chessa. A Monti riconfermato Emanuele Mutzu; a Nule vittoria per Antonio Giuseppe Mellino. Antonello Cubaiu era il candidato unico a Nulvi. Giovanni Ligios l’ha spuntata a Osilo; a Ossi Pasquale Lubinu; a Pattada Angelo Sini. Santa Teresa di Gallura ha eletto una sindaca: Nadia Matta. A Siligo ha vinto Giovanni Porcheddu. A Tempio Pausania ha prevalso l’uscente Giannetto Addis. A Tergu vittoria per Luca Ruzzu. A Thiesi Gianfranco Soletta era il candidato unico, così come Antonio Brundu a Usini. A Valledoria il sindaco eletto è Marco Muretti; a Viddalba Gavino Salvatore Oggiano. A Burgos eletto Leonardo Tilocca; a Ittiri Antonio Sau; a La Maddalena Fabio Lai; a Padru Antonello Idini; a Ploaghe Carlo Sotgiu; a Pozzomaggiore Mariano Soro; a San Teodoro è stata eletta Rita Deretta; a Villanova Monteleone vittoria per Vincenzo Ligios. Ad Aggius è stato letto Nicola Muzzu, a Laerru Massimiliano Leonardo Manca. A Bortigiadas vittoria per Nicolò Saba, a Luogosanto il sindaco è Agostino Pirredda, a Bottida Ivo Nieddu, a Perfugas Giovanni Filiziu, a Romana Lucia Catte, a Sant’Antonio di Gallura Carlo Duilio Viti.

In provincia di Nuoro, Alessandro Corona è di nuovo sindaco ad Atzara (era il candidato unico). A Bortigali eletto Francesco Caggiari; a Desulo Giovanni Cristian Melis. A Elini ha vinto Vitale Pili; a Gairo Sergio Lorrai; a Gavoi Salvatore Lai; a Ilbono Giampietro Murru, a Mamoiada Luciano Barone (candidato unico). A Olzai è sindaco Maria Maddalena Agus. A Posada è stato eletto Salvatore Ruiu; a Tiana Pietro Zedda; a Tropè Martino Giovanni Sanna; a Tonara Pierpaolo Sau; a Urzulei Ennio Arba. A Ottana è stato eletto Franco Saba, a Onifai Luca Monne, a Loceri Gianfranco Lecca, a Noragugume Rita Zaru, ad Arzana Angelo Stochino. Eletto a Ollolai Francesco Columbu, ad Austis Benedetto Pitzeri, a Lei Luigi Cadau, a Lodè Antonella Canu, a Osidda Antonio Doneddu, a Ussassai Francesco Usai.

Questi i risultati in provincia di Oristano: ad Abbasanta è sindaca Patrizia Carta. Ad Allai il candidato unico era Antonio Pili, così come a Nurachi Renzo Ponti. Ad Assolo è eletto Giuseppe Minnei; a Baressa Mauro Cau; a Busachi Giovanni Orrù; a Flussio Giovanni Antonio Zucca; a Laconi Salvatore Argiolas; Fordongianus Serafino Pischedda ha chiuso con oltre l’80 per cento di consensi. A Ghilarza eletto Stefano Licheri; a Gonnosnò Ignazio Peis è sindaco. A Masullas l’ha spuntata Ennio Vacca; a Mogoro vittoria per Donato Cau; a Montresta per Salvatore Sali. A Neoneli riconfermato Salvatore Cau; a Palmas Arborea elezione valida con l’unico candidato Emanuele Cadoni. A Pau (Oristano) la sfida delle urne l’ha vinta Alessia Valente. A Paulilatino ce l’ha fatta Domenica Gallus, consigliere regionale e presidente della commissione Sanità. A San Nicolò D’Arcidano l’unico candidato sindaco è stato Davide Fanari. A San Vero Milis era sfida a tre: se l’è aggiudicata Luigi Tedeschi. A Santa Giusta ha vinto Andrea Casu; a Santu Lussurgiu riconfermato Diego Loi, consigliere regionale dei Progressisti. A Sennariolo riconfermato Giambattista Ledda; a Siamaggiore eletto Davide Dessì; a Siapiccia Riamondo Deidda; a Simaxis Giacomo Obinu è sindaco; a Suni vittoria per Massimo Falchi; a Ula Tirso (Oristano) guiderà il Municipio Danilo Cossu; a Usellus l’ha spuntata Fabrizio Cao; a Villa Sant’Antonio Fabiano Frongia. Si attende il verdetto finale di Samugheo. A Bidonì è stata eletta Ilaria Sedda, a Birori Silvia Cadeddu, a Norbello Matteo Manca, Ad Asuni eletto Gionata Petza, a Curcuris Raffaele Pilloni, a Gonnostramatza Maria Agnese Abis e a Villanova Truschedu Margherita Camedda.