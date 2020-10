Paola Secci è di nuovo sindaca di Sestu. La prima cittadina uscente è stata riconfermata con oltre il 65 per cento dei voti. La Secci, quota Riformatori del centrodestra, potrebbe addirittura chiudere la partita elettorale con un consenso ancora maggiore. Dopo otto sezioni scrutinate su 21, la liberal democratica è al 67,21 per cento, lasciando praticamente le bricole agli altri due sfidanti: Valentina Meloni, in corsa con una coalizione capeggiata dal Pd, e l’ex sindaco Aldo Pili. L’una è intorno al 20 per cento, Pili al 12.

A Sestu le urne sono rimaste abbastanza deserte: tra i quattro Comuni con più di 15mila abitanti, nel Municipio della Secci ha votato appena il 41,62 per cento degli aventi diritto. In numeri assoluti, 7.344 elettori su un totale di 17.645. Di sicuro ha contato la diffusione del Covid-19: Sestu è uno dei Comuni della Città metropolitana di Cagliari più colpiti. Tra gli infetti c’è anche il candidato Pili.

[Foto Facebook]