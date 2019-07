Con 14 voti a favore e 13 contrari, il Consiglio comunale di Quartu ha approvato il bilancio preventivo. Da quattro anni la Giunta Delunas rischia di cadere, ma ogni volta riesce a salvarsi. Anche oggi la sorte del mandato era appesa a un filo, col bilancio arrivato in Aula in maxi ritardo e accompagnato dalle solite minacce della Regione. Alla fine, dagli Enti locali non hanno staccato la spina e al terzo tentativo di votazione (prima un pareggio, poi l’assenza del numero legale) Stefano Delunas è riuscito a sopravvivere ancora una volta. Con un esponente della maggioranza assente per motivi di salute, Paolo Cocciu, gli equilibri erano delicatissimi e due colpi di scena hanno reso possibile il salvataggio in extremis: l’assenza di Stefano Busonera del Pd (assente per lavoro) e il ritorno in Aula di Roberto Attilini, da tempo critico verso il sindaco e la sua stessa maggioranza ha deciso di tornare al suo posto e votare a favore del bilancio. Ha votato nuovamente a favore l’ennesima fuoriuscita del Pd, Maria Teresa Cossu.

Se si occupassero delle vicende politiche quartesi, i bookmaker inglesi non accetterebbero più scommesse sulla caduta di Stefano Delunas che, con l’ennesimo colpo di scena, riesce a divincolarsi da una situazione molto intricata e restare in sella. In ballo c’è ancora una mozione di sfiducia, ma non ha ancora raggiunto il numero di firme necessarie perché possa essere discussa in Aula e l’impressione è che dopo questo traguardo il sindaco di Quartu possa arrivare alla scadenza naturale del mandato. Chiusa questa parentesi, il Comune potrà procedere con gli interventi promessi da Delunas (assunzioni e lavori per il ponte di viale Colombo, tra gli altri), poi in Aula dovrà arrivare il bilancio consuntivo. È già passato in Giunta e arriverà in Consiglio anche il bando di igiene urbana, che dopo una sfilza di proroghe sarà un altro importante tema di confronto tra i consiglieri e cittadini.

M.Z.

