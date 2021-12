La Consulta blocca la spallata al Ppr, bocciate le norme di interpretazione autentica

La Corte costituzionale conferma le tutele su coste, zone agricole e beni identitari e assesta un altro colpo alla gestione dell’urbanistica della Regione Sardegna. La Corte ha bocciato le norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale (Ppr) contenute in una leggina approvata nel luglio 2020, una leggina di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale del 2006 per far venir meno la copianificazione col Mibact in alcuni ambiti. La norma era stata impugnata a fine agosto dal Governo per violazione dell’articolo 117 della Carta, che riserva allo Stato competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e per violazione del principio di leale collaborazione.

La sentenza era molto attesa dalla Regione, anche in vista della stesura di una nuova legge urbanistica. “L’elaborazione del testo non può prescindere dall’esito del ricorso promosso dal Governo – aveva dichiarato quasi sei mesi fa l’assessore di riferimento Quirico Sanna -. Non appena risulteranno definite le competenze statali e regionali, si potrà procedere alla definitiva stesura del ddl”. Ora che l’esito è noto, la stesura potrebbe tardare ancora. Oltretutto, al ricorso contro l’interpretazione autentica è strettamente legata l’impugnazione del Piano casa su cui la Consulta non si è ancora pronunciata. In questo caso il Governo aveva fatto presente che l’intervento regionale è illegittimo perché deroga al Ppr che, di per sé, in quanto legge di rango costituzionale, non è derogabile. Non solo: questo avviene sulla base di una scelta unilaterale della Regione, quindi sottraendosi all’obbligo di co-pianificazione con lo Stato.