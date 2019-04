La coalizione di centrodestra sceglierà lunedì il nome del candidato a sindaco di Sassari alle Amministrative del 16 giugno. Questa mattina le forze della coalizione si sono riunite per mettere a punto l’alleanza elettorale e hanno rinviato al 29 aprile la decisione sul nome del candidato. A Cagliari, invece, si registra uno strappo: Fortza Paris, uno degli undici partiti che formano lo schieramento vittorioso alle Regionali di febbraio, insiste perché il candidato sindaco sia Giorgio Angius, esponente dei Riformatori, anzichè l’Fdi Paolo Truzzu, il cui nome è stato fatto al tavolo nazionale tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

A Sassari i possibili candidati sono cinque: l’avvocato Gabriele Satta per Forza Italia, Michele Solinas per i Riformatori, Daniele Deiana per la Lega, Mariolino Andria vicino a Fortza Paris e il presidente della Camera di Commercio del centro nord Sardegna, Gavino Sini. In coalizione otto partiti: oltre i cinque di cui sono espressione i papabili, ci sono Fratelli d’Italia, Udc, Energie per l’Italia e Psd’Az. Tra gli alleati anche le civiche Sardegna 20Venti, Uniti per Sassari e Sardegna civica

Stando a quanto filtra da ambienti politici, i candidati col maggiore consenso sarebbero Andria e Satta. Il primo è un geometra sassarese, già consigliere comunale nelle file di An dal 2000 al 2005, quando il sindaco era Nanni Campus (che rest in corsa col suo gruppo civico). Andria, che è stato poi coordinatore cittadino dell’Udc, è attualmente presidente del Consorzio Fidi “Confidi Coop Gar” e consigliere regionale della Federazione nazionale di pallavolo (Fipav). Non ha tessere di partito. L’azzurro Satta, invece, era candidato alla Camera alle Politiche dello scorso anno. Dal 2010 al 2017 è stato presidente della Camera penale di Sassari e vicepresidente della

Fondazione Sef Torres 1903.

La decisione definitiva dovrebbe essere presa lunedì, o al massimo entro la prossima settimana. L’uomo scelto dal

centrodestra sarà il sesto candidato sindaco a Sassari: si aggiunge a Mariano Brianda per il centrosinistra, a Maurilio Murru di M5S, a Nanni Campus, a Marilena Budroni di Autodeterminatzione e a Lino Mura, in corsa con la lista Alternativi uniti per Sassari.

Sul fronte cagliaritano del centrodestra, il sostegno di Fortza Paris ad Angius si muove in linea con l’alleanza politiche che Fortza Paris ha siglato nelle scorse settimane con i Riformatori. “Dopo la scelta per le Regionali – è scritto in una nota – ci appare condivisibile la possibilità di proporre per la carica di sindaco di Cagliari una figura del mondo autonomista sardo. Crediamo che Giorgio Angius, oltre alle qualità e alla capacità, sia un nome che corrisponde al pensiero di Fortza Paris e al programma”. Lo scrive il coordinatore sardo Gianfranco Scalas.