Il centrodestra di Christian Solinas sta attraversando il suo peggior momento, quando non è nemmeno arrivato il giro di boa di metà legislatura. Ormai le tensioni sono quotidiane e ingestibili: è un tutti contro tutti che in maggioranza non fanno nemmeno più la fatica di nascondere. L’ultimo siparietto si è consumato ieri in Consiglio regionale, convocato per proseguire la discussione sul dl 107, quello dei maxi staff, 60 nomine da spartire, diventate l’unico vero interesse della coalizione che governa l’Isola. A dominare l’escalation di contrasti, di mattina il gran capo dell’Udc, Giorgio Oppi, contro l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu. Poi il diverbio pomeridiano tra capigruppo, con il leghista Dario Giagoni da una parte e Franco Mula del Psd’Az dall’altra.

La zuffa politica è finita con i consiglieri del Carroccio che hanno lasciato l’Aula. Tanto che il presidente Michele Pais, salviniano pure lui, ha prima finto di andare in bagno (in realtà stava provando a ricomporre le liti), poi si è arreso e ha riconvocato gli onorevoli per oggi alle 16,30. Una giornata di nulla. Il resoconto della seduta – che si trova online sul sito del Consiglio – è imbarazzante: c’è un’Isola in piegata dall’emergenza Covid, ma la maggioranza da settimane pensa solo al dl 107 e per di più usa il Palazzo per litigare.

Lo scontro tra Lega e Psd’Az non è stato nemmeno del tutto chiaro. Si è solo capito che Giagoni ha accusato Mula di aver offeso l’assessore al Personale, Valeria Satta, per motivi che il capogruppo salviniano non ha spiegato. Nè si sa cosa realmente Mula abbia detto. Però si è visto che Giagoni che ha inviato i compagni di partito a lasciare l’Aula. Così hanno fatto tutti i presenti, che non sono più tornati.

Molto più chiara la posizione di Oppi nei confronti di Nieddu, di mattina. L’assessore, attraverso i quotidiani sardi, ha promesso “la razionalizzazione della rete ospedaliera”, stando a quanto ha riferito da Oppi in Consiglio. In particolare, il leader dell’Udc ha citato “la procedura per il potenziamento della Chirurgia e Otorinolaringoiatria”. Oppi ha aggiunto: “È una stupidità. Vorrei che qui ci fosse l’assessore. Che dice di essere efficiente. Eppure non si è visto (nemmeno oggi). Quindi ritengo corretto che venga quanto prima, in modo che gli diciamo quello che deve fare, visto che non lo sa fare”.

Non è tutto. A inizio intervento Oppi aveva citato dapprima “Iglesias, per la situazione che c’è e per gli imbrogli che fa questa malasanità. E qui mi taccio”, passando poi al j’accuse contro Nieddu. Segno che l’attacco lanciato avant’ieri dalla consigliera leghista Annalisa Mele contro il presidente della commissione Sanità, Domenico Gallus, esponente Udc, non è stato un episodio sporadico, ma il segno di una rottura profonda tra i due partiti alleati.

Il centrodestra non solo è sempre più allo sbando, ma al presidente Solinas proprio non gli riesce di tenere la maggioranza unita. Si aggiunga che nel centrodestra solo Oppi argina lo strapotere del Psd’Az. Tutte le altre forze politiche subiscono le decisioni dei sardisti. Lega inclusa. Il commissario dei salviniani sardi, Eugenio Zoffili, ha protestato contro Oppi nella chat WhatsApp della coalizione, perché pubblicamente non ha abbastanza coraggio per farlo. Così almeno è successo sino a oggi. Di certo il caso Aspal, con la nomina-polverone della dg Maika Aversano, scelta dai Quattro Mori, è l’emblema di una coalizione che procede a strappi e non ne imbrocca una.

Al. Car.

(@alessacart on Twitter)