Tergicristallo rotto, salta il Roma-Alghero: a terra in 20. “Questa è Aeroitalia”

Un tergicristallo rotto sul velivolo di Aeroitalia e la tratta Roma-Alghero di questa mattina alle 10.15 è saltata. A terra sono rimasti una ventina di passeggeri che sono imbarcati nel volo successivo, partito dallo scalo di Fiumicino alle 14.40. Non esattamente una mattina tranquilla.

La protesta dei sindacati è montata a stretto giro perché la compagnia è considerata “inadeguata” per garantire le tratte in Continuità territoriale “visto che ha pochi aerei”. Lo pensano le organizzazioni dei lavoratori e anche Federalberghi.

Oggi ha rincarato la dose la Cgil con il segretario della Filt Arnaldo Boeddu. “Se questa compagnia non ha un numero di aerei sufficienti e per lo più con una flotta non proprio ‘giovane’ sarebbe opportuno che passi la mano. La Regione si deve attivare con il governo nazionale in maniera tale che qualora quanto accaduto oggi dovesse ripetersi ponga le basi e intraprendere fin da ora tutte le opportune iniziative per avere l’autorizzazione ed assegnare il servizio in via d’urgenza alla compagnia di bandiera Ita”.