Igea, approvato il bilancio: ora il piano industriale triennale per il rilancio

Approvato il bilancio 2024 di Igea, la società partecipata dalla Regione Sardegna che si occupa di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse. Il via libera è arrivato oggi durante l’assemblea dei soci, con il voto favorevole dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani, presente in rappresentanza della Regione.

L’approvazione del documento contabile è stata accompagnata dalla presentazione della Relazione sul governo societario e dalla proposta di destinazione del risultato d’esercizio. Ma il cuore dell’incontro è stato l’avvio di una nuova fase strategica per la società: l’assessore Cani ha illustrato una proposta di obiettivi generali per il triennio 2025-2027, puntando su un rilancio strutturato e duraturo dell’azienda.

“Dopo anni di stallo – ha dichiarato Cani – vogliamo definire un piano industriale capace di restituire piena operatività a Igea. Le priorità saranno il rilancio della produttività aziendale, la riqualificazione del personale e la valorizzazione del patrimonio immobiliare”.

Un indirizzo strategico condiviso e accolto con favore dall’assemblea, che ne ha calendarizzato la discussione in una prossima convocazione. L’amministratore unico Salvatore Mattana ha evidenziato l’intesa tra Regione e società: “Ringrazio l’assessore Cani per il lavoro congiunto che stiamo portando avanti. Nella prossima assemblea entreremo nel merito delle linee guida del nuovo piano industriale, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del personale e al piano di dismissione degli immobili non funzionali all’attività aziendale”.