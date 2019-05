Air Italy sarebbe sul punto di lasciare definitivamente la base di Olbia. Alla convocazione del presidente della Regione Christian Solinas, fissata per domani con Alitalia per fare il punto della situazione la compagnia avrebbe fatto sapere di non essere disponibile. La notizia è riportata su La Nuova Sardegna, che specifica anche le parole che il Chief operating officer della compagnia ex Meridiana, Rossen Dimitrov avrebbe scritto sulla lettera di risposta al presidente: “Non ci fidiamo dell’altra compagnia e quindi per noi è impossibile qualunque accordo sui voli dal primo giugno in poi”.

La riunione di domani resta convocata. Le due compagnie stavano tentando di trovare un accordo sulla gestione dei voli agevolati tra Olbia e gli scali di Roma e Milano, ora serviti solo dall’ex compagnia di bandiera senza compensazioni economiche dopo che il vettore sardo-qatariota, che si era proposto per primo per effettuare i collegamenti senza contributi, aveva ritenuto non economicamente vantaggioso spartire le rotte senza aiuti. Inizialmente le prove di dialogo sembravano ben avviate, come aveva sottolineato lo stesso Dimitrov.