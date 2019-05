“Air Italy e Alitalia vengano convocate immediatamente in presenza dei ministri dello Sviluppo economico e dei Trasporti per trovare una soluzione a questa situazione che si prefigura drammatica”. Lo dice all’Ansa il segretario generale Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, in merito al mancato accordo tra i due vettori sulle rotte da e per Olbia.

“Lo avevo detto fin dal primo minuto: due compagnie in concorrenza tra loro non potranno mai trovare un accordo se non con l’intervento della politica che avrebbe dovuto facilitare il tavolo convocando e mettendo in calendario una serie di riunioni proprio per aiutare entrambi i vettori a trovare una soluzione che salvaguardasse gli interessi di entrambi. Purtroppo – continua Boeddu – questo non è avvenuto e la politica si è limitata a fare proclami in prossimità delle elezioni senza fare opposizione alla Unione Europea in merito alla nuova continuità. Adesso la situazione è davvero appesa ad un filo ed è altissimo il rischio che Air Italy vada via da Olbia, cancellando oltre 550 posti di lavoro diretti in Gallura, e che la Sardegna perda un know how aeronautico che non tornerà più nella nostra Isola”.