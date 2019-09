Il centro commerciale Auchan Santa Gilla di Cagliari cambierà nome. A decidere il nuovo saranno tutti coloro che parteciperanno al sondaggio lanciato in questi giorni sul web dove compaiono quattro scelte (Gilla center, I Fenicotteri, Flamingo, Porte della Laguna) più una libera.

Il sondaggio, che sta facendo il giro delle bacheche dei social network, è accompagnato da un messaggio. “Il Centro commerciale Auchan Santa Gilla sta cambiando per te. Il tuo Centro avrà un nuovo nome, scelto da te, per renderlo ancor più un punto di riferimento del territorio. Di seguito troverai quattro diverse proposte tra cui scegliere oppure, clicca su quello che preferisci o scrivici il tuo nome ideale! Per cosa propendi, per i Fenicotteri, simbolo del nostro Centro Commerciale dal 1992, o per la splendida Laguna adiacente al nostro Centro?”.

I cambiamenti in atto nel primo centro commerciale nato in Sardegna ventisette anni fa con il marchio della grande distribuzione francese, sono le conseguenze dell’accordo siglato lo scorso maggio, di cessione dei supermercati a marchio Auchan in Italia alla Conad. L’intesa, perfezionata un mese fa e ancora in attesa della conclusione delle verifiche dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevede infatti che i primi cambi di insegna sui negozi ex Auchan si vedranno dal mese di novembre. L’azienda e le parti sociali hanno già raggiunto un accordo per l’apertura di un tavolo per la gestione di ogni aspetto dell’integrazione della rete ex Auchan nell’organizzazione Conad. (mar.pi.)