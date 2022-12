Malattia del cervo: nuovo focolaio a Busachi. Dietro front sullo sblocco al pascolo

Accertato questo pomeriggio a Busachi un nuovo focolaio della malattia emorragica del cervo che dunque arriva, per la prima volta, nel centro Sardegna. La nuova emergenza si è scoperta nel giorno in cui si è deciso lo sblocco totale al pascolo dei bovini. Nuovo dietro front, quindi: il ministero della Salute ha imposto alla Sardegna di sospendere la precedente determina di sblocco.

“Una bruttissima notizia – ha commentato il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu –. In attesa di ulteriori aggiornamenti e di conoscere meglio i dettagli, chiediamo che si consenta comunque la movimentazione dei ruminanti anche se con Pcr e si sia celeri per circoscrivere il virus ed arrivare nuovamente alla libera movimentazione”.

Proprio un mese fa la scoperta, ad Arbus, del primo focolaio in Europa della malattia del cervo. “Stiamo lavorando per avere quanto prima i ristori per la mancata movimentazione oltre che per le aziende colpite dal virus – ha chiosato Cualbu -. Al momento siamo riusciti a far inserire 10 milioni di euro nella Omnibus, più altre 5 come fondo per eventuali altre problematiche derivanti appunto dalle epizoozie”.