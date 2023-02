Lidl apre un nuovo punto vendita a Cagliari: è il 23esimo supermercato in Sardegna

A meno di tre mesi dall’apertura dello store in via André Marie Ampere, Lidl Italia torna in Sardegna inaugurando un nuovo punto vendita a Cagliari, in viale Monastir 130. La catena ha confermato il ruolo centrale dell’Isola nei piani di sviluppo aziendali, dove è attualmente presente con 23 supermercati. Per il punto vendita di Viale Monastir sono stati assunti 20 nuovi collaboratori.

Il 25 ottobre scorso, Lidl aveva presentato il progetto di realizzazione del nuovo polo logistico in costruzione ad Assemini (Ca). Il focus è sempre quello della sostenibilità e dell’efficienza energetica. La nuova struttura di Cagliari, in particolare, è il risultato di un progetto di ristrutturazione di un fabbricato industriale dismesso, con un’area vendita di oltre 1.200 metri quadri che favorisce la luce naturale e dotato di un impianto fotovoltaico.