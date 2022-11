Un nuovo Lidl con 18 lavoratori. Presto 140 posti ad Assemini: “Sardegna per noi centrale”

Lidl Italia, colosso da 700 punti vendita con la casa madre in Germania, continua a puntare sulla Sardegna. Questa mattina c’è stato il taglio del nastro di un nuovo punto vendita in Via André Marie Ampere, a Pirri, una parallela di via Italia.

“La Sardegna – scrive l’azienda in una nota – si conferma centrale nei nostri piani di sviluppo”, Attualmente sono 22 gli ipermercati Lidl nell’isola. “Il 25 ottobre scorso – è scritto ancora nel comunicato – Lidl ha presentato il progetto di realizzazione del suo nuovo polo logistico ad Assemini. La struttura, che verrà realizzata grazie ad un investimento sul territorio di oltre 70 milioni di euro, contribuirà alla creazione di 140 nuovi posti di lavoro. Un chiaro segnale di fiducia e di ottimismo verso il futuro che viene confermato anche dall’inaugurazione di oggi: solo per il punto vendita di Via Ampere sono stati assunti 18 nuovi collaboratori“.

Il nuovo store di via Ampere “è frutto di un progetto a consumo di suolo zero che ha portato al recupero dell’area dove sorgeva un ex mobilificio in disuso ormai da anni – informano dalla Lidl -. L’intervento di demolizione dell’edificio esistente ci ha permesso di realizzare una struttura moderna e sostenibile, con una ridotta superficie coperta e un ampio parcheggio con circa 90 posti auto. Lo store, che dispone di un’area vendita di oltre 1.300 metri quadrati, è l’esempio di un’architettura rispettosa del contesto, grazie a pratiche di progettazione e costruzione che mettono al primo posto responsabilità sociale ed efficienza energetica“.

L’immobile è infatti classificato come A4, è dotato di un impianto fotovoltaico da 177 chilowatt e dispone di ampie vetrate che sfruttano la luce naturale per assicurare trasparenza e luminosità. Nel punto vendita solo “luci a Led che consentono un risparmio del 50 per cento rispetto alle precedenti tecnologie, in questo modo viene impiegata esclusivamente energia proveniente al 100 per cento da fonti rinnovabili”. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.30 e la domenica dalle 8.30 alle 21.30