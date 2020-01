È ufficiale: slitta il vertice in programma domani a Bruxelles tra la Regione Sardegna e la Commissione Ue, un incontro annunciato come decisivo per capire le sorti del nuovo bando sulla continuità aerea proposto dalla Giunta. Il presidente Christian Solinas non volerà, dunque, a Bruxelles, la convocazione non è arrivata e non ci sarà l’atteso incontro con i rappresentanti della commissione europea. Slitta così la possibilità di illustrare il nuovo progetto di continuità territoriale.

L’attuale regime scade il 16 aprile prossimo: se lo schema individuato dalla Regione otterrà il via libera dall’Europa, la proroga che tutti attendono nelle more della nuova gara dovrebbe essere scontata, consentendo così la ripresa delle prenotazioni sui voli previsti dopo il 17 aprile. Secondo quanto apprende l’Ansa, l’incontro a Bruxelles sarà comunque convocato per i prossimi giorni.

Anche il Consiglio regionale dovrà discutere la situazione dei trasporti dopo il rinvio che ha causato lo scontro tra maggioranza e opposizione in occasione dell’ultima seduta. L’assemblea si riunirà il 4 febbraio quando la presenza di Solinas dovrebbe essere certa.