La lettera è indirizzata alle organizzazioni sindacali e al ministero del Lavoro e riposta la data di ieri. Conad, per la precisione Margherita distribuzione spa, oggi interamente partecipata e soggetta a direzione e controllo di Bdc Italia, nell’ambito dell’operazione di acquisizione dei punti vendita Auchan, chiede alle autorità competenti di poter avviare la procedura per la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, fino al 31 dicembre 2020. La procedura interesserà il 60 per cento degli 8.863 dipendenti oggetto del passaggio di insegne, cioè 5.323. In Sardegna la mannaia calerebbe per 435 lavoratori su 725, in quattro punti vendita su quattro: Santa Gilla a Cagliari (197 lavoratori), Olbia (148) e Sassari (175 dipendenti), e Marconi (205).

Nella lettera la società scrive che la procedura “è finalizzata ad attuare, nell’ambito delle misure e degli interventi previsti dal ‘Piano di salvaguardia del lavoro’, alcune delle soluzioni per far fronte allo stato di crisi; supportare gli interventi di risanamento; intervenire sui livelli di costo del lavoro e degli organici non sostenibili; mitigare per quanto più possibile l’impatto sociale sulla forza lavoro interessata, anche attraverso le ulteriori diverse iniziative previste dal Piano, tra le quali quelle legate ai percorsi di ricollocazione professionale“.

Nessun licenziamento, aveva annunciato la stessa Margherita distribuzione nelle scorse settimane, ribadendo “solo uscite volontarie”. L’assessora del Lavoro Alessandra Zedda in Sardegna, dai banchi del Consiglio regionale lo aveva ripetuto: “Nessun licenziamento nel 2020”. E se i licenziamenti non sono arrivati, ora arriva la sorpresa. “È un vero disastro”, sottolineano i lavoratori amareggiati.

“Il 2020 inizia male – commenta Cristiano Ardau, segretario generale UilTucs Sardegna, insieme ad Air Italy ora cala la tegola della vertenza Auchan-Conad in un’operazione cominciata male e che sta finendo peggio, con ben 5.325 dipendenti in cassa integrazione in tutta Italia”. Domani è previsto a Roma un incontro programmato sugli esuberi della sede di Milano, “un incontro che ora si annuncia incandescente, chiederemo di vedere il piano di gestione degli esuberi, che non devono essere anticamera del licenziamento”, conclude Ardau.

Marzia Piga