Elisa e Vinicio Capossela sono le star del Capodanno in Sardegna. L’artista triestina salirà sul palco a Olbia, mentre il cantautore-scrittore sarà protagonista a Cagliari. Ma oltre ai due nomi di pesi c’è un fitto calendario di appuntamenti che spazia dal reggae salentino al rap passando per il pop. Ecco allora una carrelata di tutti gli eventi in programma, in attesa che da ciascuna città dell’Isola si conoscano nei prossimi giorni i dettagli sulla gestione dell’ordine pubblico. Ma anche le iniziative collaterali.

A Olbia il palco verrà allestito come sempre al molo Brin, davanti al mare. Elisa torna nel capoluogo della Gallura a distanza di quindici anni dal primo concerto del 2004. Immancabile anche lo spettacolo pirotecnico, diventato ormai tradizione. Anche a Cagliari il cuore del Capodanno non cambia: è sempre la piazza Yenne a ospitare il nome forte della festa. Ma il concerto di Caposella è solo uno degli appuntamenti, visto che nella prima città sarda sono previste iniziative anche in altri punti della città, come il Bastione, piazzetta Savoia, quelal di Santa Croce e Pirri. La formula è quella del Capodanno diffuso, a partire dalle 22,30. Qui tutti i divieti previsti.

Ad Alghero doppio appuntamento: i protagonisti saranno il raopper italiano Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, e il trombettista cantante Roy Paci. Ma nella città catalana i festeggiamenti sono cominciati il 5 dicembre e andranno avanti sino al 12 gennaio. Nella notte del 31 comincia Killa alle 22,30, poi ci sarà il brindisi e a seguire Paci e infine il dj M20.

Anche quella di Castelsardo è una tappa molto consolidata per dare il benvenuto al nuovo anno: sono state organizzate tre giornate di eventi: la notte del 31 saliranno sul palco i Boomdabash, ma per la vigilia sono atesi i Tazenda. Nel borgo medioevale questa del 2020 è la quattrodicesima edizione del ‘Capodanno in piazza’. La sera del primo, invece, spazio ai Karma. A San Teodoro, altro centro turistico della Gallura, il Comune ha organizzato il brindisi con Le Vibrazioni, gruppo capitanata da Francesco Sarcina. Da qui al 31 gennaio la lista degli appuntamenti è destinata ad allungarsi, con eventi minori anche in altri centri dell’Isola.