Hanno cercato di dare fuoco al bar del sindaco di Siniscola, ma i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo e hanno limitato danni. L’allarme è scattato ieri verso le 23 e la squadra di Siniscola è arrivata davanti al bar per gestire un principio d’incendio appiccato all’ingresso. Sulle cause dolose non c’è alcun dubbio perché sul pavimento della veranda e sulla porta d’ingresso sono state trovate tracce di liquido infiammabile. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso che fossero lievi i danni all’attività di proprietà del sindaco Gianluigi Farris, noto ‘Tardelli’ (nella foto).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia per effettuare i rilievi contro l’ennesimo attentato contro un amministratore locale in Sardegna, il secondo in poco tempo contro il primo cittadino di Siniscola. Nell’aprile dell’anno scorso ignoti avevano fatto trovare un finto pacco bomba sempre davanti al bar di Farris, i carabinieri avevano poi accertato che si trattava di un ordigno taroccato, confezionato con due detonatori e una sostanza non esplosiva. Ieri notte un nuovo atto intimidatorio nei confronti del sindaco,

LEGGI ANCHE: Siniscola, finto pacco bomba contro il sindaco: ordigno trovato nel suo bar